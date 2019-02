Aplausos para Winner y Quiroz

5. Los referentes, entre ellos Henao, Miguel Ángel López (Astana), Egan Bernal (Sky) y otros, les dieron gran ventaja a los corredores de la fuga y no lograron dar cacería. Egan y López arribaron a 12.03, Henao no terminó la prueba .

Con seguridad, así como cada pedalazo que da cuando está sobre la bicicleta, expresó: “La vida siempre da oportunidades, lo importante es no dejar de intentar lo que se sueña”.

El boyacense Winner Anacona se coronó ayer campeón de la Vuelta a San Juan, convirtiéndose en el primer colombiano en alcanzar el título de la otra carrera de categoría 2.1 que se corre en Latinoamérica junto con el Tour Colombia.

El pedalista del Movistar Team conquistó la general de la prueba de 7 etapas con un tiempo de 22 horas, 9 minutos y 21 segundos, superando por 35 segundos al francés Julián Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) y por 57 al español Óscar Sevilla, campeón en 2018. El ciclista de 30 años se llevó, además, la etapa reina de la prueba (la 5a.).

Este es el primer triunfo de Anacona como profesional. En su palmarés suma una medalla de plata en la contrarreloj en el Campeonato Nacional de ciclismo categoría sub-23 en 2010. En 2014 también fue segundo en los Campeonatos Nacionales, pero esta vez en la ruta élite. Ese mismo año ganó una etapa en Vuelta a España que era, hasta ahora, su mejor resultado individual.

“Me preparé para levantar los brazos este año, esto me motiva mucho. Siempre me preparo lo mejor posible y espero que esta no sea la última victoria”, señaló el fiel gregario de Nairo Quintana, quien terminó octavo a 1:29, cinco segundos por debajo del bogotano César Paredes (Team Medellín). En la última etapa, Álvaro Hodeg fue segundo, detrás del belga Sam Bennett.