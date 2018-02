Carrera 2.1, experiencia que replicará Antioquia

Gustavo Toro, presidente de Cotelco, sostuvo que aunque este año el gremio del turismo no se involucró de lleno en la competencia, esperan vincularse en las próximas ediciones y aprovechar la vitrina que este evento le abre al país.

La percepción generalizada tras la realización de esta competencia es que la Vuelta a Colombia perderá reconocimiento y valor de cara al público, una preocupación que no comparte el ciclista Aldemar Reyes, del Manzana Postobon, quien ha tenido la oportunidad de correr en Europa y hacerse un nombre en Colombia. Estima que el valor de la Vuelta no se perderá. “Acá tenemos un estilo para correr que es diferente pero atractivo para equipos europeos, y esas cualidades que buscan en Europa se aprenden corriendo la Vuelta y las carreras nacionales, así que el interés de que estas carreras sigan siendo fuertes no es solo de Colombia sino de las escuadras y cazatalentos del exterior”, resalta.

Además de lo que destaca Reyes, etapas como La Línea, Letras y Picacho, que hacen parte de la esencia del ciclismo nacional, no pueden ingresar a la 2.1 porque los equipos europeos no aceptarán esa exigencia (montaña de gran nivel) comenzando la temporada.