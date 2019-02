Atento: cierres viales este miércoles en Oriente por Tour Colombia 2.1

A partir de las 7:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde estarán cerradas algunas vías del Oriente antioqueño en Rionegro, Carmen de Viboral y La Ceja con motivo de la etapa 2 del Tour Colombia 2.1.

Las autoridades cerrarán algunas vías para el desarrollo de esta competencia ciclística que convoca a grandes figuras como Chris Froome, Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

En la segunda etapa, el recorrido de los deportistas saldrá desde el Centro Comercial Viva La Ceja pasará por el sector de El Canadá, llegará a El Carmen de Viboral, luego irá por Cuatro Esquinas y pasará por el municipio de Rionegro.

Tomará la vía del Centro Comercial San Nicolás y la glorieta de la clínica Somer, para terminar en San Antonio de Pereira, El Canadá y concluir en el mismo punto de partida, el Centro Comercial Viva La Ceja.

Este trayecto tiene una extensión de 150,5 kilómetros y se efectuará entre las 9:00 a.m. y la 12:30 p.m.; no obstante, los cierres de las vías comenzarán a las 7:30 a.m. y terminarán a las 3:00 p.m.

Por este motivo, si en estos horarios usted planeaba desplazarse por alguno de los corredores que hacen parte de la etapa, es recomendable que busque rutas alternas e incluso salga con antelación para evitar contratiempos al dirigirse a su lugar de destino.

El siguiente mapa muestra cuál es el recorrido en los municipios de Oriente por donde las grandes estrellas del ciclismo mundial y nacional rodarán este miércoles: