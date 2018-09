Crono y montaña, jueces de la Vuelta

A Nairo Quintana (Movistar), tercero de la clasificación general de la Vuelta a España, no le molesta que lo tilden de conservador. Lo que le duele, en ocasiones, “son las piernas”.

Así los expresó en el día de descanso, antes de emprender hoy la tercera y última semana de carrera, que tendrá cuatros etapas claves (gráfico).

“No siempre se puede atacar, no soy todopoderoso. Lo importante es que estoy bien. Unas veces puedes atacar, otras me revientan, todo depende de las fuerzas que tengas”, dijo Quintana.

En su análisis de la Vuelta considera que la crono de este martes empezará a marcar las diferencias que aún no se han producido: “Las fuerzas están igualadas, el que mejor vaya sacará más provecho. Alejandro Valverde es el mejor en contrarreloj, pero luego llegará la montaña y también vamos a tener opciones”.

Nairo destacó que lo importante es que sigue en la pelea, a pesar de que los rivales que hicieron el Giro pudieron descansar más y vienen más frescos que los “que estuvimos en el Tour”. “No estoy preocupado por el tiempo que he perdido en los finales de etapa, pero he cedido tiempo en bonificaciones y eso no me gusta. La igualdad está siendo tremenda y no es bueno desaprovechar esos segundos.

Aclaró que en esos momentos “se fortalece la amistad con los compañeros” y destacó el estrecho vínculo con Valverde, que sirve para “mejorar al equipo”.