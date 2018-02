“No tenía mucho que perder, pero sí harto por ganar”: Egan

El pedalista colombiano Egan Bernal se refirió este domingo a su victoria en la carrera Colombia Oro y Paz, en la que logró arrebatarle el título al favorito Nairo Quintana, quien llegó de líder a la última etapa.

Bernal, de 21 años de edad, y miembro del equipo Sky, confesó que lo arriesgó todo en los últimos kilómetros, con el termor de quedarse sin piernas y perder el tercer o cuarto lugar que venía asegurando en las últimas etapas.

“Creo que me sentí muy bien, que hoy era el día. Les dije a los muchachos que me sentía muy bien y ellos me transmitieron confianza, me fui llenando de energía. Luego, en los últimos cuatro decido atacar, pues no tenía mucho que perder pero sí harto que ganar. Lo intenté y lo di todo”, dijo Bernal al terminar la prueba.

Bernal logró llegar segundo en la última etapa, que terminó en el mirador de Chipre en Manizales, lo que le permitió tener una bonificación de seis segundos en la general y así sobrepasar a Quintana, quien estaba líder y no atacó en la llegada a la capital de Caldas.

Sobre su equipo dijo: “Gustavo hizo un trabajo extraordinario, luego pude enlazar con Sebas (Henao), y de verdad que estoy tranquilo y orgulloso de este equipo que me ha dado la oportunidad de hacer mi carrera, confiaron en mí, me apoyaron e hicieron un gran trabajo”.

En la general, Bernal acumuló 20 horas, 49 minutos y tres segundos. Quintana estuvo a 9 segundos; Urán, a 11; Sergio Luis Henao a 13; y Daniel Martínez, a 43.

Bernal confesó que llegó a la carrera “pensando en ayudar a Sergio Luis (Henao)”, pero que con las posiciones que fue ganando durante las etapas, decidió apostarle también al título.

Además del título, Bernal se quedó con las distinciones de Mejor joven y Campeón de la Montaña.