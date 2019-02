El Tour 2.1 reactiva el fervor por el ciclismo de élite

· La UCI (Unión Ciclista Internacional) tiene varios tipos de competencias. Tras las pruebas del World Tour, como Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, están los circuitos continentales UCI, clasificados en varias categorías. La más alta es la HC (de uno o varios días), que disputan conjuntos del World Tour (máximo 70%), continentales profesionales, continentales y selección nacional del país de la prueba.

. Después siguen las competencias 1.1 (un día) y 2.1 (no pasan de 8 etapas), como la que se realizará en Antioquia. En estas pueden participar conjuntos del World Tour (máximo 50%), continentales profesionales, continentales y selecciones nacionales. También hay pruebas 1.2 y 2.2, para promover el ciclismo. Son de menor nivel que las otras, y en estas no pueden estar elencos no profesionales.