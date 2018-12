En Indochina y Costa Rica los escarabajos van por más brillo

Vladimir López se sorprende de los lugares que ha conocido gracias a la bicicleta. “Hace muchos años no imaginé que el ciclismo me iba a llevar ni a la mitad de lugares donde he estado. Doy gracias a Dios por permitirme seguir pedaleando y conociendo hermosas culturas”, publicó López, en días recientes desde Dubái.

El bogotano compite desde el lunes en el Tour de Indochina, carrera que se llevará a cabo hasta el 22 de este mes y que atraviesa tres países (Vietnam, Laos y Camboya).

Así como él, otros compatriotas representarán al país en el exterior, entre hoy y mañana, en Costa Rica, disputando los Grandes Premios de Fecoci y del Comité Olímpico Nacional de ese país.

Allí estarán Bicicletas Strongman, liderado por Aristóbulo Cala, y el Team Medellín, comandado por Óscar Sevilla, quien se proclamaría campeón del Tour de San Juan tras descalificación por resultado adverso del gaucho Gonzalo Najar. Estará arropado por Walter Vargas, Weimar Roldán, Robigzon Oyola, Nicolás Paredes, Robinson Chalapud y Cristhian Montoya .