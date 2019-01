Esfuerzo de Gaviria no alcanzó para seguir de líder en San Juan

Por wilson díaz sánchez

Sin ser su especialidad, Fernando Gaviria realizó ayer una buena contrarreloj individual (12 km) en la Vuelta a San Juan, Argentina, al ubicarse sexto en la tercera etapa que se disputó en Pocito y que ganó el francés Julian Alaphilippe, quien registró un tiempo de 13:41 (ver tablas).

El esfuerzo del antioqueño, sin embargo, no fue suficiente porque perdió el liderato de la competencia con el corredor galo, al ceder 21 segundos y ahora es segundo.

Otra actuación destacada en la etapa fue la de Winner Anacona (quinto), quien está en el top-10 de la prueba.

“Estoy contento por la victoria de lunes y muy sorprendido por la forma en que terminé hoy (ayer). Esto me hace sentir muy feliz, había que ir a tope”, señaló el francés a Efe.

Agregó que siempre se siente bien en América. “Colombia me gustó mucho, me enamoré de esa carrera, y a Argentina he venido motivado. Este tipo de carreras son buenas para mí y además tengo la suerte que puedo hacer lo que me gusta. He venido a buscar una buena condición”.

Hoy se disputa la cuarta etapa entre San José de Jáchal-Valle Fértil y Villa San Agustín, de 185.8 km. en terreno llano y final en descenso.