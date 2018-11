“Los colombianos me ponen contra las cuerdas”: Froome

Amable, respetuoso, humilde y a gusto en un país extraño y del que solo tenía como referencia los ciclistas. Así se mostró Christopher Froome, el cuatro veces campeón del Tour de Francia, en su corto pero provechoso paso por Colombia.

“Quedé fascinado con toda esta hermosa geografía que descubrí aquí”, manifestó en diálogo exclusivo con EL COLOMBIANO, siempre exhibiendo una corta sonrisa, y una cultura y respeto inmenso por los interlocutores.

En el tiempo que estuvo ante el público jamás se le vio decir un no ante las peticiones de quienes lo asediaron para “robarle” un autógrafo, tomarse una selfie o para escuchar de él, como buenos paisas, lo que más le impactó de su visita a Medellín y el Oriente antioqueño.

“Es increíble la tierra que tienen, las montañas son llamativas, hermosas, me voy enamorado y con la satisfacción de haber conocido un país grande con gente muy querida y amable”.

Decía Rigoberto Urán, su anfitrión en esta correría por Antioquia y en la previa del Giro que organizó y que se celebró ayer, que “los resultados van y vienen, la fama es efímera. Ser persona de bien y construir para la sociedad es lo más importante”. Y esto lo demostró el llamado keniata blanco (por aquello de haber nacido en Nairobi, Kenia, hace 33 años), ganador además de un Giro y una Vuelta a España.

“La gratitud no se debe perder... Lo que valen son las amistades, hay que conservarlas”, refiriéndose a Rigo y a muchos otros pedalistas colombianos con quienes ha compartido por casi diez años.

La forma de ser del británico encajó a la perfección en la idiosincrasia paisa. Pese a que es una figura mundial, el inglés se mostró como una persona normal, dando un gran ejemplo para quienes tocan la cima pero que no entienden que en cualquier instante bajarán de ella. En territorio colombiano fue como una estrella fugaz, un fenómeno que dura pocos segundos pero que queda en la memoria de quienes pueden presenciarlo.

El británico se esfuerza en contestar cuál de los corredores nacionales es el que más lo ha puesto a sudar en las principales carreras en Europa, se extraña cuando se le pregunta si es cierto que en el pasado Tour de Francia había más preferencias para él que para su compañero y finalmente ganador de la carrera, Geraint Thomas, y asegura que luego de la hospitalidad que le brindaron, sin duda volverá a esta tierra, tal vez en tres meses cuando se celebre el Tour Colombia 2.1 en Antioquia.

¿Por qué nunca dudó venir a Colombia?

“Desde hace muchos años tenía ganas de estar aquí, saber cómo se entrenan los rivales que no me han hecho el camino fácil en las principales carreras de Europa, conocer cómo y por dónde se entrenan, qué comen, saber por qué son tan buenos?

Justo al país de varios de sus principales oponentes...

“Sí. Desde que empecé a correr con los ciclistas colombianos les decía que quería venir a este país, y tras la invitación de Rigo no lo dudé. Tengo grandes amigos aquí y quería conocer sus costumbres y su gente, reitero. Estoy feliz”.

¿Y qué le deja, entonces, ese conocimiento tan cercano que alcanzó a percibir?

“Bueno, una experiencia inolvidable, estar acá por primera vez ha sido grandioso, la gente es fantástica. Venía con una gran expectativa por saber cómo me iban a tratar y la verdad se sobrepasaron con su amabilidad. Estoy realmente feliz, es que en realidad las personas son muy calurosas. Y en el tema de los corredores, confirmar que nacen en una tierra ideal, en una geografía que brinda la oportunidad de tener esas capacidades que han mostrado en Europa”.

¿Qué opina del buen presente del ciclismo colombiano, cree que puede algún día estar en lo más alto como lo hace en la actualidad Gran Bretaña?

“Con solo ver los resultados que vienen consiguiendo uno se da cuenta que es uno de los mejores deportes que tiene este país y que, obviamente, tiene para seguir escalando, pues posee ahora una gran cantidad de corredores en buenos equipos de Europa. Va por un buen camino, pero lo más importante es mantener esa ruta, pues el futuro que tiene es muy grande”.

¿A qué colombiano considera su rival más fuerte?

“Hmmm (piensa antes de responder)... Es que depende de la competencia, del trazado. Casi todos son buenos, Nairo Quintana no me ha hecho las cosas fáciles, mucho menos Urán, Esteban Chaves y Miguel Ángel López... al menos Fernando Gaviria es velocista porque si tuviera la capacidad de trepar también me pondría contra las cuerdas como lo hacen todos (risas). A todo ciclista colombiano lo respeto mucho. Pero, además de la parte competitiva, los considero amigos, más que todo a Rigo”.

¿Y cómo define a Urán?

“Oh, un fantástico chico, es único, a veces es un poquito loco, pero es parte de su forma de ser, es una persona especial, aprecio su nobleza”.

¿Qué piensa de la salida de Sergio Luis Henao del Sky rumbo al UAE Emirates?

“Hay sentimientos encontrados, hemos vivido muchas cosas juntas y me duele que se vaya. Ha sido un gran compañero de equipo, me ayudó a ganar dos veces el Tour (2016-2017) y hasta un Giro (2018), ha sido un estupendo corredor, un gran trabajador”.

Pero entonces si usted es el líder del Sky, ¿por qué permitir que Henao se marche para otra escuadra?

“Así es el ciclismo, unos llegan y otros se van. Él también tiene derecho a buscar otras oportunidades para figurar, y eso me pone feliz. Ya también lo han hecho otros compañeros que se fueron para otros equipos en busca de luchar por los primeros lugares de la clasificación general -Rigoberto, Richie Porte, Mikel Landa-. Ahora Sergio será otro rival a tener muy en cuenta”.

Aunque tiene ahora a otros dos colombianos a su disposición, como Sebastián Henao y Egan Bernal...

“Egan es un gran gregario y disfruta de lo que hace, cuando esto pasa las cosas se hacen más fáciles. Bernal es un increíble talento para el futuro del ciclismo”.

¿Es cierto que en el pasado Tour había más preferencias por usted que por su compañero Geraint Thomas, sabiendo que él era líder de la carrera?

“Es falso, la verdad no sé de dónde sacan eso, siempre hemos sido buenos amigos, buenos compañeros, hemos estado juntos, no existe ninguna rivalidad ni diferencias entre ambos”.

Volverá a Colombia, pero a competir, ¿es así?

“Me han hecho sentir tan bien aquí que les diré a mis directores de escuadra que miren la manera de cambiar mi planificación de carreras. En Antioquia vi gente cálida, y eso es lo que debe haber en el ambiente del ciclismo, eso es lo que muchas veces se extraña en muchos lugares del mundo, que haya empatía con este deporte. Me gustaría estar en el Tour de Colombia, vamos a ver qué sucede...

¿Eso quiere decir, como quieren los colombianos, que nos volverá a visitar?

“Aún no se sabe con certeza, pero muy posiblemente sí para hacer parte de esa carrera. Quiero competir en esta tierra que me encanta”.

Tomó jugo de lulo y le gustó, ¿también se le midió a los fríjoles?

“(Risas) No, no, a los fríjoles no, pero sí comí arepa paisa, me encantó, ¡qué rica! También comí muchas frutas, eran siempre muy frescas, deliciosas, exquisitas”.

Confirmó que va a estar en el próximo Tour de Francia, ¿quién cree que va a ser, de los colombianos, su rival más fuerte?

“Los colombianos siempre serán duros contendores, por fortuna tengo a Egan de mi lado, pero veo a Rigo y a Nairo entre los máximos oponentes, mi mayor ambición en 2019 será ganar mi quinto Tour”.

Finalmente, antes de venir al país, ¿usted se imaginó tanto cariño que le tiene la gente de acá que reconoce en su figura al mejor y a una gran persona?

“Sinceramente, no. Todo este cariño me impresionó. Si antes tenía aprecio por Colombia, ahora más, agradezco todas esas muestras de cariño”.

¿Qué le dejó el recorrido del Giro de Rigo?

“Me gustó mucho el recorrido, había mucha altitud y humedad. Me voy maravillado de Colombia”.

Y así, demostrando sencillez y agradecimiento con las muestras de fervor y cariño de los antioqueños, el espigado hombre de piel blanca y sonrisa afable se va del país. Hoy, más que nunca, su amistad con los nuestros y el país perdurará en el tiempo .