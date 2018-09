¿Le convendría a Nairo cambiar de escuadra?

El compromiso del ciclista colombiano Nairo Quintana es admirable, tal como su palmarés deportivo.

El domingo, luego de finalizar octavo en la Vuelta a España, a la que llegaba como favorito al triunfo, fue abordado por la prensa para que hablara de su balance en la carrera y diera una señal sobre su futuro en la escuadra Movistar.

“Tengo un año más de contrato, y la idea es cumplirlo profesionalmente de la mejor manera”, indicó Quintana.

Sin embargo, hay quienes piensan que el escarabajo boyacense, que ha logrado seis podios en 12 grandes vueltas disputadas desde que llegó a Movistar en 2012, debe tomarse un aire en otro elenco.

“Dar ese paso cae bien muchas veces. Se cambia la rutina y se generan nuevas motivaciones. Sería bueno ver a Nairo en otro equipo, eso refresca, le daría otras responsabilidades. Estar tanto tiempo en un lugar termina llevándote a una zona de confort porque ya te acostumbras a cómo trabajar”, indica el corredor José Serpa (GW Shimano).

Serpa, quien corrió 10 años en Europa, dice que si bien la carretera pone a cada quién en su lugar, la falta de criterio para saber quién es el verdadero jefe de filas en Movistar es otro punto en contra del colombiano. Los otros líderes son los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa.

“En toda carrera tiene que haber un líder claro, y en eso este elenco ha fallado en los últimos años. Tiene tres corredores para disputar pero nunca da la autoridad a uno solo, y donde mandan muchos, siempre algo queda mal”.

En cambio, el estratega boyacense Rafael Acevedo asegura que lo mejor es que Nairo permanezca donde está.

“Está en un buen escuadrón, el cual, cada vez que nuestro representante tiene la posibilidad de disputar un título le ponen a los compañeros a que lo respalden”.

El orientador, que fue ciclista, indica que si bien Nairo es un corredor exageradamente bueno y que acostumbró a las personas a verlo ganar, también es humano y, por ende, se cansa.

“El hecho de que no haya estado en el podio en el Tour o en la Vuelta no quiere decir que esté acabado o que su equipo no le haya servido. Sucede que ya no le dan tanta ventaja como antes y los demás corredores han estado mejorando, la juventud va acosando, se prepara fuerte. Él mismo fue sensato, dijo que el cuerpo no le daba más, lo que quiere decir que se preparó a tope, pero como cada persona puede sufrir altibajos dentro de su rendimiento”.

Por ahora, el escarabajo se alista para representar a Colombia en el Mundial de ruta que comenzará la próxima semana en Innsbruck, Austria, antes de concentrarse en noviembre con su elenco, con el que definirá su temporada 2019, en la que el Tour volverá a ser su prioridad.