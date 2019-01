Llegó Froome: “fantástico iniciar temporada aquí”

Sonriente, de ropa negra y con los cachetes colorados. Así hizo su aparición este domingo por la salida de los vuelos internacionales del José María Córdoba, Chris Froome, la gran figura del Tour Colombia 2.1 que se realizará el próximo mes en territorio antioqueño.

Los organizadores de la competencia, con la ayuda de la Policía, formaron una calle de honor por la que el ciclista transitó en medio de aplausos. Muchos de los presentes que habían llegado a recibir a sus familiares procedentes de España, se unieron al agasajo que emocionó a Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia.

“Me parece fantástico iniciar la temporada en Colombia. Ya había venido al Giro de Rigo y la gente es muy cálida”, comentó.

Tras un corto diálogo con la prensa a la que accedió a pesar del cansancio tras el viaje, el líder del Team Sky se fue al hotel a reunirse con sus compañeros, entre ellos Egan Bernal que arribó el sábado, e Iván Ramiro Sosa, que lo hizo minutos antes que el corredor británico de origen keniano.

“Este es un buen lugar, hay altura y podemos lograr una buena preparación para las metas del año”, expresó.

Al hablar del lugar se mostró complacido con el recibimiento. “Siempre me han tratado muy bien aquí, me siento feliz, me siento muy a gusto”, dijo.

“Espero que el Tour Colombia sea una bonita carrera y espero tener un buen papel”.

Sobre el programa de entrenamientos no se dijo nada. Lo único claro es que desde este lunes por el Oriente antioqueño rueda el mejor ciclista del mundo, que con su carisma, como lo demostró ayer al posar para fotos con algunos seguidores, se sigue robando el corazón de los aficionados, tal como lo hizo a finales del año pasado cuando intervino en el Giro de Rigo por las mismas vías por las que se cumplirá el Tour.

Froome cumple así su promesa de regresar a competir en una carrera oficial, luego de enamorarse de este territorio y en respuesta a la acogida de la gente.

En esta ocasión el invitado de honor por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, entidad organizadora del certamen, estará acompañado de una nómina de lujo, pues es su arranque de la temporada lo acompañarán los colombianos Iván Sosa, Bernal y Sebastián Henao, además del ecuatoriano a Jhonatan Narváez, el español Jonathan Castroviejo y el británico Tao Geoghegan Hart..