“Mi ganancia, el cariño de la gente”

El antioqueño Rigoberto Urán es como un imán, atrae con su forma de ser, con su talento, con sus triunfos. El ídolo del ciclismo llenó ayer de más alegría a sus seguidores, luego de convertirse en el primer líder del Tour Colombia 2.1 que se inició con una contrarreloj por equipos de 14 kilómetros en Medellín, en la que su elenco, el EF Educatión First y con él comandándolo, “voló” para llevarse la victoria.

Con un tiempo de 15.05 minutos, y a una velocidad de 55,691 km por hora, en una cálida mañana en la capital paisa, el escuadrón estadounidense se impuso ante claros favoritos al triunfo en este tipo de esfuerzos: el Deceuninck-Quick Step, en el que está el francés Julián Alaphilippe, y que cedió 8 segundos; y el Sky, de Chris Froome, tercero, a 10. El Movistar de Nairo Quintana fue séptimo, a 44.

“Esto es como ganar una etapa en el Tour de Francia, celebrar en mi tierra, ante mi gente me hace sentir una felicidad inmensa”, dijo el pedalista Urán mientras los fans coreaban su nombre, y quien demuestra que está en óptimas condiciones tras una lesión de tobillo sufrida durante un partido de fútbol en diciembre y por la que se privó de competir recientemente en el Nacional en Villavicencio.

Urán asegura que este liderato lo motiva para luchar por el título de la prueba que se le escapó en 2018 por 11 segundos (triunfó Egan Bernal).

De la competencia, de lo que significa para el país, así como de otros temas, como que en las grandes ligas del país haya un equipo nacional, el corredor compartió con EL COLOMBIANO.

Ganar complace, pero esta vez se le ve desbordado en alegría...

“Es que esto tiene un significado especial. Si gano en Francia no tengo a Medellín para que salga a verme, pero hacerlo aquí, en mi casa, ante mi gente, mi público, me da mucha felicidad. Ya lo he dicho antes, el resultado vale mucho, pero mi ganancia es el cariño de la gente, el cual queda en la memoria, y al recordarlo, cuando estoy en Europa, te motivas más”.

Y gana segundos importantes de cara a lo que se viene...

“Sí, pero esto lo que hace es que la carrera se vuelva más abierta y atractiva para el público, porque los equipos van a tratar de atacar desde lejos. Además el resto de etapas las vamos a hacer por encima de los 2.000 metros de altitud. No nos podemos confiar, pero vamos a tratar de defendernos”.

En este Tour vive el primer asalto de los muchos que tendrá con pedalistas como Froome que desde ya lo califica como duro contendor para la ronda francesa...

“Apenas estamos iniciando temporada, falta demasiado para ese desafío, pero este es un buen inicio. Voy día a día, lo más importante es llegar bien allá, estar concentrado en lo que se hace y disfrutar”.

Se le ve liderando un proyecto para que el país tenga un equipo en la máxima categoría, de ahí su encuentro con el presidente Iván Duque y el director de Coldeportes, Ernesto Lucena...

“Colombia viene haciendo buenas actuaciones en el ciclismo y ya tiene la capacidad de tener un gran equipo, que esté en las grandes carreras; hay talento. Fue una reunión interesante. Por algo se empieza, vamos a ver qué pasa”.

¿Qué opina del interés que despertó esta carrera para que referentes del ciclismo compitan en el país?

“Con esta carrera se ratifica que Colombia está en la capacidad de hacer eventos de nivel. Es lindo que la gente pueda compartir con sus ídolos. De verdad que los corredores también aprecian esos buenos gestos”.

Para la afición es un éxito ver en carrera a Froome...

“Por supuesto, pero no solo genera alegría la presencia de Froome, también la del resto de ciclistas que luchan por dejar en alto el nombre del país, como Nairo, Supermán López, Egan, Gaviria... así como cada integrante de los equipos presentes. Pienso que todos suman y le dan más valor a la carrera”.

Claro, porque se ven niños y jóvenes queriendo seguir los pasos de ustedes...

“El deporte, en general, viene creciendo mucho en Colombia, y pienso que ese es el camino que necesita un país, que a pesar de tantos problemas posee un talento inmenso. Se ha notado en los últimos años y eventos como este son los que deben potenciarse en cada ciudad”.

Y eso permite que el país sea visto como un campo de entrenamiento por poderosas escuadras...

“Eso es algo bonito, porque se genera confianza en los visitantes. Nuestro país tiene muchas ventajas para un buen entrenamiento, esto ha permitido que el turismo del ciclismo haya crecido en gran medida, lo que ha contribuido a que los mejores equipos se vengan a preparar acá, es algo increíble”.