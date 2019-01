Sevilla, a defender cetro ante los grandes en San Juan

Fernando Gaviria, Peter Sagan, Nairo Quintana, Mark Cavendish, Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot, Tim Wellens y Álvaro Hodeg son, entre otros, reconocidos ciclistas que encabezan la promoción de la edición 37 de la Vuelta a San Juan en Argentina, a cumplirse del 27 de este mes al 3 de febrero.

A estos grandes favoritos son a los que se deberá enfrentar el actual campeón y quien ha hecho su carrera deportiva en Colombia, el español nacionalizado Óscar Sevilla, a la postre capitán del Team Medellín.

Sevilla estará acompañado por Fabio Duarte, Weimar Roldán, Robigzon Oyola, Nicolás Paredes y Cristhian Montoya, para tratar de cumplir con su cometido de sostener el cetro.

“Será un placer volver otra vez a San Juan y defender el título. Me siento un privilegiado. Conozco más o menos el recorrido y me gusta, porque habrá oportunidades para todos”, dijo Sevilla en la página del equipo.

De los cafeteros, los que más se roban la atención son Nairo Quintana y Fernando Gaviria, este último, desde que la ronda sanjuanina es internacional, es el corredor con más triunfos de etapas (3), empatado con el argentino Max Richeze. Gaviria ganó dos en 2015 y una en 2018.

En el caso de Nairo no había tomado, hasta ahora, parte en la Vuelta, aunque ya había competido en este país. “Siempre me han tratado muy bien en Argentina y se me ha dado bien ese inicio. Por eso hemos decidido volver este año, la gente es fantástica y los recorridos ideales para el inicio de temporada”, dijo en un comunicado de Movistar.