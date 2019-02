Pedalazos más cerca de sus ídolos

Benjamín esperaba ansioso su turno para preguntar. Era el último de los cuatro niños sobre la pista. El sol no le dejaba abrir bien sus ojos, pero los cubría con sus manos para poder ver a quien estaba a su lado: un hombre delgado, blanco y de 1.86 metros de estatura que solo había visto por televisión. Era Chris Froome, el ciclista al que vio más de una vez subirse a un podio como él sueña hacerlo en un par de años.

Llegó su oportunidad de hablar y con toda la seguridad del caso preguntó: “Do you train every day to become better?” (¿Entrenas cada día para ser mejor?). Así, en un perfecto inglés, Benjamín García, de ocho años de edad sorprendió a su ídolo. Froome, sonriente, le contestó: “Sí, es mi trabajo diario y mi meta de cada día es ser mejor”.

El pequeño regresó a su lugar, satisfecho con la respuesta del líder del Sky, pues se convirtió en un consejo para alcanzar todos sus sueños.

“Quería preguntarle en inglés para que la traductora pudiera descansar. Practiqué lo que le dije como dos minutos y salió bien. Me gustó mucho compartir con uno de los mejores corredores del mundo”, comentó Benjamín, miembro del club Élite de BMX que junto a otros menores de equipos de la ciudad y las Escuelas Populares del Deporte del Inder participaron ayer de un encuentro con Froome y la bicampeona olímpica Mariana Pajón en la pista que lleva su nombre.

Los niños hicieron parte de una sesión de preguntas en las que indagaron en la vida de los dos deportistas, les preguntaron sobre sus entrenamientos, sus próximos retos y cómo lograron sus triunfos, experiencias que los padres, quienes acompañaron a sus hijos, valoraron para sus procesos de formación.

“Estoy muy contento por mi hijo, este deporte es su pasión. Quería venir a escuchar a su ídolo que es Mariana Pajón y está muy feliz por eso”, comentó Herber Alzate, papá de Nicolás Alzate, quien además se ver a la medallista olímpica, se llevó su camiseta y casco firmados por ella.

“Para mí es muy emocionante tener a Chris aquí, no sé si ya había estado antes en una pista de BMX pero es un orgullo que esté hoy acá compartiendo con los niños y haberlo hecho partícipe de los proyectos que tiene mi fundación”, dijo la múltiple campeona mundial.

El corredor británico que es la principal figura del Tour Colombia 2.1 que empezará el martes, estuvo acompañado del colombiano Iván Ramiro Sosa, el ecuatoriano Jhonatan Narváez y el italiano Leonardo Basso, sus compañeros de escuadra.

Además de compartir con grandes figuras del deporte, los niños participaron en la rifa de bicicletas y la entrega de kits escolares.