Harold Tejada del Team Medellín repitió triunfo en el Meta

Apenas tiene 21 años, pero qué clase de corredor. A Harold Tejada (Team Medellín) le sale aquel adagio que dice que quien es caballero repite.

El huilense, quien halló en Antioquia apoyo para salir adelante en su deporte, no solo impresionó el viernes con su velocidad para imponerse en la prueba de contrarreloj sub-23 del Nacional de ruta que se cumple en Villavicencio, sino también este sábado al ganar la prueba de fondo.

En el trayecto de 217.5 kilómetros entre Puerto Gaitán y Villavicencio, con la vista del inmenso llano en su esplendor y a cada costado del camino la multitud de ganado moviendo la cola y pastando, Harold, quien corrió sin compañeros, soportó el intenso calor, así como las arremetidas de sus demás rivales para celebrar con un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 36 segundos.

“Le dedico este triunfo a Dios, a mi familia, al Team Medellín, a mi técnico José Julián Velásquez y mi amigo Óscar Sevilla. Fue un remate difícil, una gran pared, pero los que me conocen saben que me preparo siempre bien. No se me habían dado las cosas años anteriores pero ahora volví a cogerme confianza”, expresó Tejada, quien se impuso ante el cundinamarqués Jhojan García (Manzana Postobón), y el caldense Santiago Ordóñez (EPM), ambos a 5 segundos.

De otro lado, las damas recorrieron 116 km entre el Obelisco en Puerto López, el punto medio de Colombia, y la capital del Meta.

En élite triunfó la bogotana Blanca Liliana Moreno (Astana) con un tiempo de 3:19.37. A un segundo arribó su paisana Jessica Parra y tercera, a 8, la antioqueña Estefanía Herrera.

En sub-23 se impuso la cundinamarquesa Daisy Puin, invirtió 3:19.45. Las medallas de plata y bronce fueron para las bogotanas Camila Valbuena, a 6 segundos, y Tatiana Dueñas, a 14, respectivamente.

Este domingo se cierra el Nacional con la competencia de ruta élite varones, en la que el paisa Sergio Luis Henao (UAE) buscará retener el título. Es el actual bicampeón.

Serán 243.8 km con salida y llegada en la capital del Meta y pasando por Acacías, San Martín y Granada.