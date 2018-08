“Soy el más fiel escudero de Urán”: Simón Clarke

Pocos sabrán quién es Simon Clarke. Pues este ciclista fue el ganador ayer de la quinta etapa de la Vuelta a España. Pero lo importante es que hace parte del equipo del colombiano Rigoberto Urán, de quien dijo que su compromiso con el jefe de la escuadra EF-Education-Drapac, es total.

“Corrí el Tour de Francia al servicio de Urán, y fue muy duro que se tuviese que retirar. Ahora hemos venido con una mentalidad positiva para buscar la general, pero el equipo me dio hoy (ayer) luz verde. Soy el más fiel de los escuderos, disfruté de esta oportunidad. Mi compromiso con Urán es total. Arropamos a un solo corredor”, aseguró.

El ciclista australiano, de 32 años, hizo efectiva la escapada del día imponiéndose en un reducido sprint de tres corredores, entre Granada y Roquetas de Mar, de 188,7 kilómetros, en la que el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) cedió el maillot rojo al francés Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Clarke, ganador de etapa en 2012 (Valdezcaray) y del premio de la montaña en la Vuelta, dijo en medio de la alegría que “ganar seis años después es increíble, estoy muy contento. Para mí la Vuelta es una carrera especial. Me enamoré de ella cuando gané en 2012. Siempre vengo después del Tour y no me importa el cansancio”.

Dejó claro que, aunque su función es trabajar para Rigoberto, luchó por el triunfo con permiso de su equipo.

“El día ha sido durísimo. Tenía esta etapa y la séptima señaladas en mi calendario y por eso pedí libertad”.

Urán, en la página del equipo EF-Ducation, certificó que Clarke tenía toda la autorización para buscar la etapa y que “el desgaste que generan las fuertes temperaturas, bastante calor, se siente mucho en bicicleta. Pero el calor es para todos, por eso hay que guardar fuerzas para el final”.

Fue una etapa movida, que significó cambios en la general, aunque los favoritos llegaron en el grupo principal y siguieron con las mismas diferencias entre ellos.

“Ha sido un día exigente, con una salida muy agresiva. Llevamos a Andrey (Amador) adelante, por lo que pudiera pasar, y nosotros nos mantuvimos a la expectativa en el pelotón. Andrey está demostrando una gran condición, aquí en la Vuelta y durante toda la temporada. Lo está haciendo muy bien y esperamos tenerlo a tope durante el resto de la carrera“, fueron las palabras de Nairo Quintana, quien sigue en el top-10 de la general, aunque ya la diferencia con el líder pasó del minuto.

Hoy es la sexta etapa, de Huércal-Overa y San Javier, llana, de 155,7 kilómetros.