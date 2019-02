Así era correr ante los grandes en las carreteras colombianas

“Podría decirse que el sufrimiento que los europeos nos hacían pasar en Europa arrebatándonos títulos y etapas por su experiencia, nosotros se lo hacíamos pagar cuando venían a Colombia y veían con pavor la montaña y el calor que los esperaba. Pero siempre fue una relación de sana competencia.

Yo quiero aprovechar para decir que es falso que los europeos nos maltrataban. Fue un invento de periodistas, como Edgar Perea y Rubén Darío Arcila para ganar sintonía. Nosotros éramos la novedad en los ochenta en Europa. Una vez, en un Tour, me escapé 180 kilómetros con Robert Millar, el primer gran ciclista británico y un escalador impresionante. Él no tiró un solo metro porque no quería atacar a su líder Laurent Fignon. Entonces, para sacar fuerzas, me tocó comerme un banano que tenía todo recalentado en el bolsillo y tomarme una Coca-Cola. Los oficiales estaban escandalizados y le dijeron a mi entrenador que cómo se me ocurría, que me iba a morir. Obvio no me morí. Pero era nuestra forma particular que teníamos. Millar y otros europeos se hicieron habituales en Colombia, porque había una admiración mutua. Hoy, Millar, que es ahora una gran dama llamada Philippa York, todavía me escribe. Admira y se mantiene pendiente del ciclismo nuestro”.