Mujeres que marcan diferencia en el Tour

“Ser la madrina es un orgullo inmenso, porque creo firmemente que el deporte nos une y construye país. No soy una rutera, soy simplemente una ciclista que quiere ver a sus ídolos rodar por las vías de mi región y país”, afirmó Mariana, que ha contribuido en la consecución de recursos para la segunda edición de la competencia que se correrá desde mañana en Antioquia.

Pero el papel de la mujer en la 2.1 no acabó ahí. Fedeciclismo quería contar con una figura que representara la disciplina, pujanza, calidez y sentido de pertenencia del deportista colombiano. Una mujer reunía todos esos atributos: Mariana Pajón, bicampeona olímpica y múltiple campeona mundial en BMX, y mundialmente conocida que, como señala González, les daría “un empujón” más en la puesta en marcha de la carrera.

Solo por poner un ejemplo, todo el equipo que trabaja alrededor del dirigente son mujeres, el cuerpo médico oficial está encabezado por una mujer, Daniela Carmona Caro; Vivian Fonseca es la coordinadora de equipos nacionales y Ana María Vivas asiste a los equipos World Tour (Sky, Movistar, EF Education First, Deceuninck-Quick Step Floors, Astana y UAE Emirates).

Yesica Ríos lleva un año en el deporte de las bielas y dice sentirse cautivada todos los días por los pedalazos de los ciclistas. Aunque su labor, en el Manzana Postobón no está ligada al tema deportivo, su función es primordial en el equipo. Ella es la asistente financiera de la escuadra y es la encargada de la logística del equipo en las competencias en las que participan. “Mi labor principal es llevar los registros e informes financieros del equipo, pero en campo me encargo de hoteles, la llegada de los ciclistas y también si un corredor se lesiona, me ocupo de su asistencia médica y su proceso de recuperación”, comenta la natural de Guarne que sumará experiencia en su primer Tour Colombia 2.1. “Quiero permanecer en este deporte largo tiempo, poder disfrutar de las carreras en Europa, conocer más y apasionarme por este mundo del ciclismo”.