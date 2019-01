Urán, en medio de llamativas frases, presentó la pinta de su equipo

El antioqueño Rigoberto Urán, del equipo EF Education First Pro Cycling, reconoció que no estará en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, porque si bien ya se recuperó de la lesión del tobillo, no tiene el ritmo para ir a competir a Villavicencio.

“La verdad no voy a estar en Villavicencio porque tuve una lesión en el pie y estoy retrasado con la preparación, se viene el Tour Colombia y por más que quiera, los tiempos no me dan para estar en los Nacionales”, aseguró Rigoberto Urán, en medio de un evento de EF Education.

Urán presentó en Bogotá, el nuevo uniforme del equipo EF Education para la temporada 2019. El ciclista antioqueño manifestó que va a rebajar unos tres kilitos, para acomodarse a la indumentaria.

“Yo creo que me van a ver en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque la Selección necesita buen humor (Risas). Creo que si podré estar porque puedo brindar experiencia a los jóvenes. El ciclismo recreativo ha aumentado especialmente en Colombia. La ventaja es que no tiene estrato, todos somos iguales en una bicicleta. Hay que bajar un poco de peso, tres kilos, por las vacaciones, pero esta barriguita está llena de cuadritos papá (Risas). Yo cuando estoy en Colombia me olvido de los equipos y me desconecto de todo un poquito.

Ahorita es pronto para definir el equipo para el Tour. Se tiene una lista de 15 que son de mi confianza pero aún toca esperar. Uno lo que busca ahora es que los corredores colombianos vayan a Europa para que puedan llegar a la élite y buscar el día de mañana una marca colombiana en el World Tour”, fueron las frases de Urán.