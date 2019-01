Dimayor definió el calendario de la Liga Águila 2019

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, presentó este jueves el calendario de la Liga Águila-1 2019.

El fixture del campeonato, que empezará el fin de semana del 27 de enero, se definió de forma manual y no por sorteo, como se venía realizando en los últimos torneos, esto, según la Dimayor, con el fin de tener un calendario flexible para que los clubes con participación en eventos internacionales no tengan inconvenientes.

“La Dimayor utilizó un método ampliamente probado (el nonadecagono pivotante), que permitirá hacer más atractivo, simple y eficiente el calendario sin alterar el balance competitivo del campeonato. Adicionalmente, esto permitió poder tener en cuenta situaciones de reprogramación de partidos por participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana de los clubes colombianos y otras consideraciones”, explicó la entidad en un comunicado.

El calendario tendrá la jornada de clásicos en la fecha 10, que como indica la Dimayor “permite que en las 20 fechas, todos los clubes jueguen 10 partidos de local y 10 de visitante alternando la localía de los partidos clásicos”, además aclaró que los clubes que comparten estadio durante todas las fechas no se cruzarán en condición de local.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Águila-1 2019.

Patriotas vs. Independiente Medellín

Deportes Tolima vs. Junior

Alianza Petrolera vs. América

Cúcuta Deportivo vs. Rionegro

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Envigado vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Deportivo Cali vs. Bucaramanga

Unión Magdalena vs. Jaguares

La Equidad vs. Huila