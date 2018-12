Daban al Santos como campeón: Yoreli Rincón

En los pies de Yoreli Rincón estuvo el título de Atlético Huila en la Copa Libertadores Femenina. La experimentada jugadora fue la encargada de patear el último penal con el que el conjunto opita venció al Santos de Brasil (5-3) en la final del torneo internacional, convirtiéndose en el primer club de mujeres de Colombia en alcanzar tal hazaña.

Tras la celebración en el estadio de Manaos, en dialogo con la Conmebol, Yoreli dejó ver su emoción por el título, pero también resaltó el valor de sus compañeras a quienes las daban por perdedoras antes del partido.

Lea aquí: Gloria continental: Huila, rey de Copa Libertadores femenina

“Llevo muchos años en el fútbol y he disputado varias finales pero esta es la mejor. Es inexplicable”, dijo la futbolista santandereana.

Luego le preguntaron por lo que motivó al Huila para salir a jugar sin miedo ante las favoritas.

“Antes del partido me preguntaron si había escuchado la radio brasileña y dije que no, que casi no escucho radio y mucho menos en un lugar que no es mi país. Entonces me contaron que en la radio decían que el Santos ya era el campeón. Pero les faltaba jugar contra nosotras y hoy mi equipo puso corazón y coraje para ganar el título”, aseguró.

El equipo colombiano se consagró como el mejor equipo de la edición 2018 de la Libertadores femenina tras empatar 1-1 con Santos en los 90 minutos y derrotarlas 5-3 en los penaltis. Antes dejó en el camino al Audax (Chile), Unión Española (Chile) y Peñarol (Uruguay) en la fase de grupos. En la semifinal también venció por penales ante el Iranduba (Brasil).

Huila es el primer equipo nacional que se consagra en el máximo evento continental femenino, torneo al que clasificó luego de derrotar en la final de la Liga a Atlético Nacional, también por penaltis.