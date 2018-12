“La unión de equipo nos dio el título”

Al otro lado de la bocina del teléfono, la voz delicada de Gavy Santos, a la que la emoción por momentos no la deja responder, refleja la felicidad que sienten las jugadoras del Atlético Huila luego de ganar el título de la Copa Libertadores femenina ante el Santos de Brasil.

Con alegría describe el momento en el que tuvo el privilegio de levantar el trofeo que las acredita como el primer club colombiano en lograr el trofeo del certamen continental: “Es una sensación inexplicable. Es el sueño de toda la vida”, comenta la jugadora del Líbano, Tolima.

Desde Brasil, la capitana del equipo opita habló con EL COLOMBIANO sobre el gol que marcó durante la final, la Copa y lo que esto le aporta al balompié femenino nacional.

¿Cómo están viviendo estas horas después del logro?

“Estamos muy felices, trabajamos mucho tiempo para alcanzar esto, cada partido en esta Copa lo asumimos como una final y este es el resultado. Teníamos la convicción de ser campeonas y ahora lo estamos disfrutando”.

¿Cómo fue esta campaña camino al título?

“¡Uy! Bastante complicada, cuando quedamos subcampeonas de Liga el año pasado hablamos con el presidente del club, Diego Perdomo, y nos trazamos el objetivo de ser campeonas y llegar a la Libertadores. Entrenamos muy duro, conseguimos la primera estrella para el equipo y ya aquí no fue fácil. Hubo momentos complicados, partidos difíciles, de hecho la clasificación en la primera ronda llegó en el último minuto, entonces fueron cosas increíbles”.

¿Cuál fue la clave del título?

“La preparación que tuvimos, entrenamos a doble jornada, jugábamos contra hombres, pero más que eso, fue la unión de este equipo lo que nos dio el título. Somos jugadoras con experiencia y eso no sirvió para consolidarnos y trabajar por un mismo objetivo, porque la unión se vio reflejada en la cancha”.

Usted marcó el gol del empate, ¿qué sintió en ese momento?

“Fue el gol más importante de mi carrera, hasta de mi vida (risas), lo venía buscando pero no se me daba, y mira, justo llega en el momento más importante. Por eso en la celebración me arrodillé y lloré, le di gracias a Dios porque me dio la noche de mi vida”.

¿Y cuando alzó el trofeo?

“Es una sensación inexplicable. En ese momento se me pasaron muchas cosas por la cabeza, hace poco mi papá se accidentó en una moto. A pesar de eso lo disfruté mucho, es el sueño de toda la vida, el que casi pierdo por las lesiones. Es increíble y maravilloso”.

¿Qué aporte le da este título al fútbol del país?

“Mucho, es un mensaje directo a la Dimayor para que no acabe el fútbol profesional femenino. Teníamos la responsabilidad de mostrar que en Colombia hay buen fútbol, de que si somos campeonas continentales fue gracias a un proceso en la Liga profesional, incluso somos referentes a nivel suramericano y si se llega a acabar la Liga, pues sería horrible, sería un abandono para el balompié femenino”.