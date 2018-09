Estoy recibiendo amenazas de muerte: Lucero Álvarez

El arquero uruguayo de Rionegro Águilas, Lucero Álvarez, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el presunto acto de racismo que protagonizó con el jugador Johan Carbonero durante el partido entre Águilas y Once Caldas y sobre el encontronazo con el técnico Hubert Bodhert.

“Tengo que defenderme de las acusaciones que me está haciendo al decir que yo lo insulté a él. Invadió la cancha, venía caliente puteándome y diciéndome que era un extranjero que robaba plata acá (Colombia)”, dijo Lucero.

“Me dijo hp y yo también le respondí. Gracias a sus declaraciones estoy recibiendo amenazas de muerte. Están diciendo algo que yo no dije por este señor que perdió el invicto”, agregó el arquero de Rionegro.

“Yo lo insulto, obviamente, pero eso dentro de la cancha es normal. El insulto era porque no lo conocía, no le dije negro, ni lo desprecié, no le dije nada, lo puteé nada más como puteamos nosotros los uruguayos, los argentinos y los colombianos, y este señor (Bodhert) escuchó algo y se la agarró conmigo”, comentó.

Frente a la discordia con el estratega, manifestó: “solamente quiero pedirle que me disculpe por la contestación que le hice. Tú estás de tu lado y yo del mío. Lamentablemente esto se hace una bola de nieve y le ponen más de lo que es. Lo que pasa dentro de la cancha no lo puedes decir, es el código”.