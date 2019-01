Millonarios se coronó campeón del Torneo Fox Sports

Millonarios se coronó campeón de la segunda edición del Torneo Fox Sports tras vencer a Independiente Santa Fe 4-3 en los cobros de penal en el estadio El Campín de Bogotá.

En un interesante partido, ambos equipos buscaron generar espacios para quedarse con el resultado, no obstante Millonarios propuso más frente al arco de los cardenales, pero no pudo concretar las claras opciones de gol.

En el primer tiempo, el conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto fue ofensivo y buscó constantemente el arco del rival con salidas rápidas por las bandas y pases en largo, lo que le permitió generar en los primeros minutos la primera opción de gol tras una salida por la derecha de Juan Camilo Salazar, quién centró el balón y Roberto Ovelar no pudo concretar, ya que el disparo se fue por encima del arco.

Ambos conjuntos siguieron proponiendo, pero Millonarios fue más afectivo al filtrar las líneas del conjunto santafereño, el cual esperaba salir de su propio campo con el control del balón y generar juego en el medio campo y hacia adelante.

En el minuto 18 llegó una nueva oportunidad para los albiazules, tras un pase en largo de Macalister Silva al área, el cual Óscar Barreto no pudo definir ante la oportuna salida del arquero Geovanni Banguera.

Por su parte, el conjunto cardenal tuvo la más clara oportunidad en el minuto 35 con un disparo de Johan Arango, que fue controlado y desviado por el arquero Wuilker Fariñez.

Ya en la segunda mitad, el juego perdió intensidad en los primeros minutos, pero poco a poco Millonarios retomó la iniciativa y se acercó en varias oportunidades al arco del rival.

Precisamente, esos intentos conllevaron a que en el minuto 60 una jugada de los dirigidos por Pinto permitió abrir los espacios para que Silva recibiera un balón desde atrás y pudiera sacar un fuerte remate que Banguera sacó para que no se abriera el marcador del partido.

Minutos más tarde Ovelar intentó por el centro de la cancha y sacó un fuerte remate con la pierna izquierda, que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por Banguera.

Sin embargo, Santa Fe no fue claro en la segunda mitad y esperó a las propuestas de juego de rival, no obstante las pocos opciones de gol que tuvo no representó mayor peligro, más allá de un cobro de tiro de esquina sobre el cierre del partido en el que Carmelo Valencia aprovechó pero se encontraba en fuera de lugar.

De esta forma, durante los 90 minutos no se pudo abrir el marcador y el campeón de la segunda edición del Torneo Fox tuvo que definirse desde los doce pasos. Ya en los penales, los dirigidos por Pinto tuvieron más claridad siendo efectivos en cuatro de los cobros, además Fariñez se convirtió en figura al atajar en dos oportunidades.

Por su parte, los dirigidos por el uruguayo Guillermo Sanguinetti no pudieron defender el título conseguido en el 2018, tras los cobros errados por parte Juan David Valencia y Facundo Guichón