Osorio sí puede ser dt tricolor

Rojo

Decir que no hay un plan A, B o C ignorando que los miembros del Comité ya habían hablado con el técnico Juan Carlos Osorio no está bien para el presidente Ramón Jesurún.



Amarillo

Es cierto que se deben analizar otros candidatos, pero decirle a un técnico que espere una decisión dejándolo prácticamente en el limbo no es sano, es preferible decirle que no.



Verde

La cláusula que Osorio

tiene con Paraguay le permite a la Federación considerarlo y poder nombrarlo sin necesidad de pagarle a la Federación paraguaya una indemnización.