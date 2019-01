Patriotas y Once, rivales de rojos y verdes en inicio

· La primera jornada de la Liga Águila-1 de 2019 se disputará en el fin de semana del 27 de enero.

· Patriotas vs. DIM, Tolima vs. Junior, Petrolera vs. América, Cúcuta vs. Rionegro, Santa Fe vs. Pasto, Envigado vs. Millonarios, Nacional vs. Once Caldas, Cali vs. Bucaramanga, Unión Magdalena vs. Jaguares, Equidad vs. Huila.

· La superliga Águila entre Deportes Tolima y Junior se disputará el 23 y 30 de enero.

· Medellín efectuará de local en el primer clásico regional del año, el 3 de marzo, por la octava fecha del torneo.