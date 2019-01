Sudamericano Sub-20: Colombia, a mejorar ante Brasil

Guillermo Londoño

Cazatalentos del M. City

“Futbolísticamente Colombia estuvo muy por debajo de lo que se esperaba. Yeison Toloza no fue el jugador desequilibrante que se conoce y Rivaldo Correa, como centro delantero, no pudo anotar. El medio campo del conjunto nacional no marcó la diferencia que se creía, a pesar de que Venezuela se quedó con 10 hombres. Los laterales escasamente aportaron en ataque y, lo más graves, el rival termino corriendo más que nuestra selección. Viene otro examen duro”.