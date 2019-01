El arranque juvenil apunta al Mundial

La Sub-20 ha sido el último escalón de los jóvenes para acceder a la Selección de mayores. Ese es el caso reciente de Juan Camilo Hernández, jugador del Huesca de España, que hace tres años hizo parte de la plantilla que participó en el Sudamericano de 2017 y hace dos meses, debutó en los amistosos del elenco absoluto marcando dos goles y demostró que hay jugadores para el recambio. Aunque Arturo Reyes apostaba por tener al “Cucho”, como le llaman, para la cita de Chile, su club, no le permitió unirse a la Tricolor para su segunda participación en el “Juventud de América”. La expectativa está en que pueda ser llamado al elenco de mayores para la Copa América de Brasil.

La Selección no la tendrá fácil en el Grupo A del certamen, pues sus rivales tienen figuras que se destacan con sus selecciones y en equipos a nivel internacional. Brasil, al que ya enfrentó en dos amistosos en noviembre, no podrá contar con su máxima estrella, Vinicius Jr. -foto, pues el Real Madrid no lo prestó-, pero tendrá a Rodrygo (Santos) y Lincoln (Flamengo), de quienes auguran gran futuro. En Chile se destaca Marcelo Allende (Necaxa), el “10” y capitán del elenco anfitrión. Venezuela, a la que enfrentó en la final de Centroamericanos y favorita al título, cuenta con Christian Makoun (Juventus, Italia), Enrique Peña (Borussia Dortmund, Alemania) entre otros.