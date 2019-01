Fifa destaca poder goleador de Duván

Por Jessica Quintero Serna

“Diciembre le perteneció a Duván”. Con ese mensaje, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Fifa, destacó la actuación del delantero colombiano Duván Zapata en el último mes de 2018 en el que marcó 9 goles en 6 partidos de la Serie A.

La entidad hizo énfasis en este rendimiento ya que lo hecho por el colombiano al servicio del Atalanta, se constituye en el segundo mejor registro goleador en la historia de la liga italiana durante un mes natural, detrás de Gunnar Nordahl, quien marcó 10 con el Milan en febrero de 1950.

“Los goles en la Serie A que el delantero del Atalanta anotó excepcionalmente en diciembre, es la segunda mejor marca en un mes calendario a lo largo de la larga historia de la competencia”, fue el mensaje de la Fifa en su página web.

El vallecaucano, además, relevó en el segundo lugar del escalafón al mítico capitán de la Roma, Francesco Totti, quien anotó 7 goles seguidos entre marzo y abril de 2011.

“En este tiempo que he estado en Italia me he dado a conocer y me he superado profesionalmente; cada año que pasa ha sido mejor”, comentó el jugador con pasado en Nápoli, Udinese y Sampdoria, en una entrevista a Colprensa.

Con las 9 unidades que marcó en diciembre, más una que consiguió en noviembre, el ariete del Atalanta ocupa el quinto lugar en la tabla de goleadores de la Serie A 2018-19 y se convirtió en el colombiano con más goles en la historia de la Liga de Italia: 50 en total (11 con Nápoli, 18 en Udinese, 11 en Sampdoria y 10 en Atalanta), 7 más que otro nacional, Luis Fernando Muriel (43), quien este año regresa al Calcio con la Fiorentina.