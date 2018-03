“Estoy preparado para la Selección”: Morelos

Alfredo Morelos está construyendo su futuro a punta de goles en el fútbol de Escocia. Lejos de su natal Cereté conquista Europa con el Rangers, con el que suma 17 goles y es el máximo artillero de la liga de ese país.

Desde Glasgow, el futbolista de 21 años habló con EL COLOMBIANO, contó detalles de su carrera y su anhelo de llegar algún día a la Selección.

Después de su paso por Finlandia, ¿cómo llega al fútbol de Escocia?

“Venía haciendo las cosas bien, marcando y destacándome en el equipo, pero llegó un momento en el que sentí que mi ciclo en el HJK Helsinki había finalizado. Muchos equipos se interesaron por mí y la mejor oferta fue la del Rangers. Investigué y me di cuenta de que el de Escocia era un fútbol más competitivo, y una liga que está cerca de la Premier (Inglaterra). Se da la transferencia rápido y desde que arribé todo acá ha sido muy agradable”.

¿Cuando llegó a Escocia ya sabía a lo que se iba a enfrentar?

“Sí, como lo hice en Finlandia, investigué. Supe que era un fútbol más competitivo, dinámico, rápido y fuerte. Creí que esto era un buen reto para mí, para seguir creciendo como jugador y como persona. Además, es un campeonato que ven mucho a nivel europeo y por fortuna ya hay equipos mirándome por el presente que tengo”.

¿Cómo ha sido la experiencia jugando en el Rangers?

“Desde que llegué aquí, hace ocho meses, ha sido una experiencia muy bonita, me siento muy contento desde el primer día en Escocia. Estoy pasando por un buen momento, acabo de renovar hasta 2021 con el club y eso me motiva a seguir haciendo las cosas de la mejor manera”.

¿Qué diferencias tiene el medio futbolero de Finlandia en comparación con el de Escocia?

“El finlandés es un fútbol de mucho contacto, de jugadores muy grandes, el juego aéreo es demasiado complicado. No es tan visto, es muy local. El de Escocia es más competitivo, rápido y dinámico, lo sigue mucha gente en Europa porque tiene más nivel”.

¿Qué le ha aportado Escocia a su estilo de juego?

“Lo más importante ha sido jugar, porque tener continuidad me ha dado experiencia. La preparación psicológica me ha servido mucho, he mejorado la inteligencia de juego y en lo físico la velocidad ha incrementado y voy bien en el juego aéreo”.

Le está yendo tan bien en el Rangers que es el goleador de la Liga...

“Sí, vengo haciendo las cosas bien partido tras partido, me estoy ganando el cariño de la gente con mis goles. La hinchada del Rangers me quiere mucho. Estoy muy contento, intentaré seguir marcando en cada juego”.

¿Cómo se vive el clásico ante el Celtic?

“Ya he actuado en tres. Jugarlo es algo increíble. Es uno de los mejores clásicos del mundo. La ciudad se paraliza cuando llega el día del partido. Cada equipo y las hinchadas viven este encuentro con mucha pasión y eso te lo transmiten”.

¿Y ya les ha marcado?

“No, no he podido anotar. Hacer gol en el clásico es una deuda pendiente, lo he hablado con mi familia, se los he prometido y espero que en el próximo pueda hacerlo para dedicárselo a ellos. Los hinchas también me piden que le haga goles al Celtic, que si le anoto ellos se tatúan mi nombre (risas)”.

Se rumoró que había pedido un aumento de sueldo...

“(Risas) A comienzo de año un equipo chino -Guangzhou Evergrande- hizo una oferta por mí, pero Rangers la rechazó... El tema ya está cerrado. Los medios acá han especulado mucho después de eso, pero hasta el momento todo está tranquilo con el equipo”.

Pero si hizo algún reclamo tras la negativa de ir a China...

“No he hablado con los directivos, solo tuve una corta conversación con el técnico y el director deportivo pero fue sobre mi rendimiento. Ya todas las opciones están cerradas. Ahora estoy concentrado en hacer las cosas bien y seguir creciendo como jugador y ser humano”.

Usted estuvo en varios procesos de Selección Colombia en categorías menores...

“Sí, en la Sub-17, con Harold Rivera, para el Sudamericano de Argentina 2013 y luego, gracias a las buenas actuaciones con Medellín, recibí el llamado de Carlos “Piscis” Restrepo para la Sub-20 con la que fuimos subcampeones del Sudamericano de Uruguay en 2015. Fue un proceso muy enriquecedor”.

Hace poco su entrenador en el Rangers dijo que si usted era goleador en Escocia seguramente iba a ser tenido en cuenta en la Selección de mayores...

“Estoy haciendo un buen trabajo, tengo el respaldo del cuerpo técnico y uno no sabe qué pueda pasar. Estoy preparado para el llamado. Tengo una mentalidad positiva, si me llaman está bien y si no, ya llegará mi oportunidad”.

Pero cree que sí ha hecho méritos para ser tenido

en cuenta...

“Hasta ahora he hecho las cosas bien. Mi carrera ha crecido mucho aquí, el momento ahora de cada futbolista seleccionable debe ser bueno, el mío es bueno y quién quita que pueda tener un chance rápido”.

¿Sabe si el actual cuerpo técnico de la Selección le ha hecho seguimiento?

“Yo creo que a los jugadores que estamos en Europa siempre nos hacen seguimiento. El cuerpo técnico puede tener a alguien que nos siga. Por ahora no he tenido comunicación con ellos pero siempre pienso que me están viendo cada fin de semana”.

¿Con cuál liga de Europa se identifica más?

“La Premier inglesa, me gusta mucho esa”.

¿Cree que en Escocia podría dar el salto al fútbol

de Inglaterra?

“Claro. El fútbol de Escocia es muy cercano al de la Premier, incluso la liga de acá tiene un nombre muy similar a ella, la (Scottish) Premiership. Por ser torneos de la misma región uno no sabe que lo estén mirando clubes de todo Reino Unido o de otros países, eso me anima a hacer las cosas bien”.

¿Qué opina del paso de James Rodríguez de la Liga de España a la alemana?

“James es un gran jugador. Es un ídolo en Colombia. Necesitaba más continuidad porque en el Real estuvo mucho tiempo en la banca, pero cuando tenía la oportunidad de saltar al campo respondía de la mejor manera. Su salida fue justa. En el Bayern de Múnich está haciendo todo bien, tiene regularidad y espero que siga con ese ritmo para que le siga aportando a nuestro país”.

¿Cree que Yerry Mina triunfará en el Barcelona o que debe aguardar un poco para tener una oportunidad de ser titular?

“Mina es un defensa increíble, es un jugador de buen nivel, ha estado en Selección y en Palmeiras tuvo un papel destacado. En su nuevo equipo se enfrenta a varios defensores con experiencia: Piqué, Umtiti, que también hacen parte de las selecciones de sus países, es una competencia sana pero difícil. Apenas está llegando al fútbol de Europa y va a tener que aprovechar los minutos que tenga para mostrarse”.

¿Sigue constantemente a los futbolistas colombianos en Europa?

“Claro, siempre trato de ver los partidos donde aparecen mis compañeros, veo mucho la liga italiana, la española y la inglesa, que es la más cercana. Me siento orgulloso porque todos, en nuestras ligas, tratamos de dejar el nombre del país en alto”.