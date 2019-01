Luis F. Muriel ya luce la camiseta de su nuevo club

“Elegí la Fiorentina porque hablé con la gente del club hace tiempo, le di mi palabra y la mantuve”, esas fueron las primeras declaraciones del colombiano Luis Fernando Muriel, tras ser presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo “Viola”.

“Fiorentina hizo un gran esfuerzo por conseguir mi fichaje. Estoy absolutamente encantado de estar aquí”, complementó el oriundo de Santo Tomás, Atlántico, a los medios del club.

Muriel estará a préstamo por seis meses en este conjunto, luego de ser cedido por el Sevilla, equipo que pagó 23 millones de dólares por él en la temporada 2017.

Aunque estaba a gusto en el fútbol español, los pocos minutos que tuvo con el cuadro sevillano lo hicieron decantarse por volver al Calcio donde vestirá su cuarta camiseta tras jugar para Lecce (2011), Udinese (2012 al 2014) y Sampdoria (2015 a 2017).

“Volver a Italia significa mucho para mí, es un fútbol que conozco muy bien. No puedo esperar para empezar a mostrar todo lo que tengo”, aseguró el delantero, que marcó 13 goles en 65 partidos en el conjunto español.

Además, confesó que el entrenador del club italiano Stefano Pioli, y el antioqueño Juan Guillermo Cuadrado -quien jugó en la Fiore entre 2012 y 2015-, lo convencieron de fichar por el equipo pese a tener ofertas de otros grandes como el Milan.

“Cuando empezaron los rumores, Cuadrado me escribió y me dijo que fichara, que no lo pensara, que sería feliz aquí. Me contó que la ciudad era encantadora y que Fiorentina era un gran club. Me dijo ‘vete allí, lo harás muy bien’”, comentó.

En su nuevo equipo no podrá portar el 9 en su dorsal, pues pertenece a Giovanni Simeone, por eso ha elegido usar el número 29.

“El 9 es número de delantero y el 29 estaba libre, así que elegí ese”, explicó el jugador.

El delantero jugará cedido lo que resta de la temporada; sin embargo, su contrato tiene una opción de compra por 15 millones de dólares.

Muriel podría debutar el domingo 13 de enero ante Torino por los octavos de final de la Copa Italia, o siete días después, el 20, por la jornada 20 de la Liga ante Sampdoria, su último club en la Serie A. “Ya quiero volver a jugar y disfrutarlo como antes”, concluyó.