“Algún día llegará la posibilidad de dirigir a Colombia”

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio está concentrado en la preparación del Mundial de Rusia para dejar huella con la Selección mexicana.

Pese a que su forma de trabajo genera amores y odios, él no critica a quienes lo hacen y más bien intenta convencerlos con su metodología. Hace poco le dio una entrevista al diario The Sun de Inglaterra que generó polémica en México porque dijo que, por ahora, no renovaría su contrato con los manitos y que sólo al final del Mundial lo decidirá.

Osorio habló en exclusiva con EL COLOMBIANO sobre este tema, la planificación al Mundial, la Selección Colombia y su deseo de dirigirla algún día. Y tocó otros temas.

¿Cómo se encuentran usted y la Selección mexicana a tan poco tiempo del Mundial?

“Estoy feliz, alegre, contento de tener la posibilidad de cumplir uno de mis grandes objetivos en mi carrera que es la de estar en un Mundial y competir frente a los mejores”.

¿Cómo va la preparación?

“Tengo la tranquilidad y la calma que me da el saber que hay un plan de acción que fue presentado a los jugadores en noviembre de 2017, un proyecto de acompañamiento que está al alcance de todos y cada uno de los posibles convocados”.

¿De qué se trata?

“En ese plan hay cuatro componentes: nutrición y genética individual; crecimiento personal y entrenamiento mental dirigido por un experto; un factor de fortalecimiento para mejorar y mantener la condición atlética con 52 ejercicios y que cada jugador lo tiene diseñado de forma personalizada; el último componente es el del análisis de los rivales, que nos corresponde a los cinco integrantes del cuerpo técnico. Si los jugadores siguen el plan, van a llegar en una muy buena condición”.

¿Cuál es su palpito para México en el Mundial?

“Me siento optimista, tenemos esperanzas en que podemos hacer un gran torneo”.

Y la idea de su periplo por Europa en los últimos días...

“Es una gira prácticamente de tres semanas con la posibilidad de quedarme dos más. La intención es la de recorrer Europa y hablar con todas las personas del fútbol que más pueda y, sobre todo, quienes hayan estado en mundiales. Quiero escuchar recomendaciones, tomar apuntes, y ojalá poder aplicar todo eso para tener una muy buena Copa del Mundo. Sabemos que será de mucha exigencia y vamos a estar concentrados. Seguramente habrá muchos distractores que trataremos de limitar y controlar. Es un viaje muy positivo”.

¿Qué le han enseñado esos técnicos reconocidos con los que ha hablado, como Álex Ferguson?

“El aprender es algo muy personal y depende de la voluntad que uno tenga, pero siempre será bueno ver, compartir, transmitir y confrontar nuevas ideas y más con gente de este calibre para tratar de mejorar a través de ellos. Cada hombre de fútbol tiene innumerables cosas para aportarme y trato de hablar con todos y aprender con todos”.

¿Por qué se dice que usted no extenderá su contrato con la Selección mexicana?

“Hay un hecho cierto y neutro que fue el haber declinado extender el contrato, interpretaciones, como la gran mayoría de las cosas en la vida y en el fútbol, hay muchas. Así que cada uno lo interpreta como quiere. No tengo nada que aclarar sobre el tema”.

¿Cómo se ha blindado contra la crítica?

“Hay un plan estratégico y es el de ocuparme en el crecimiento, no solamente personal sino del cuerpo técnico para brindarle al grupo la mejor preparación posible. Entender que en el fútbol, como en el juego, siempre va a ser de opiniones y que genera mucha pasión en un país tan futbolero como México. Me ocupo de lo más importante y lo más necesario, porque eso me mantiene equilibrado y así sé entender que siempre van a haber opiniones y por ser un deporte subjetivo cada uno tiene el derecho de hacerlas”.

¿Cómo se siente de representar a Colombia en un evento de tal magnitud?

“Es un sueño y un objetivo profesional de hace muchos años. Me siento halagado y privilegiado. Es un honor grande dirigir una Selección tan reconocida como la mexicana que tiene gran tradición”.

¿Qué concluye al observar la Selección Colombia?

“La veo con grandes posibilidades, un equipo con excelentes jugadores de fútbol, con un cuerpo técnico de mucha experiencia y en un grupo muy asequible. Tiene todas las posibilidades de tener un muy buen Mundial”.

¿Mantiene el sueño de dirigir a Colombia?

“Todos los profesionales que estamos en el fútbol, y más los entrenadores, estamos siempre pensando que algún día va a llegar la gran posibilidad de dirigir a su propio país. Yo no soy la excepción”.

¿Sigue pendiente de lo que pasa con Nacional?

“La verdad es que es difícil hacerle un seguimiento a la liga colombiana en este momento. Entenderán que con este trabajo que tenemos hoy y la cercanía del Mundial, el análisis de rivales y de viajes a Europa para ver a jugadores alemanes y del Corea del Sur ha sido muy extenuante y no me ha dejado tiempo para seguir muy de cerca la liga de Colombia”.

¿Y el tiempo para su familia?

“La familia hace un gran sacrificio; mi señora lleva una obligación muy grande en Colombia con mis dos hijos, mientras que, obviamente, me dedico, como corresponde, casi todo el tiempo a mi trabajo, mi educación y, en este caso, a la Selección mexicana”.

La experiencia de dirigir ahora una Selección y no un club, ¿cómo la digiere?

“Es bien distinta, totalmente. A nivel de club depende y puede, a través del día a día, mejorar comportamientos individuales y colectivos del equipo y tiene una gran oportunidad de incidir en él en la cancha. Como seleccionador es muy poco el tiempo que hay. Como siento y percibo y analizo el entrenamiento soy un hombre convencido de que el entrenamiento es, después de la competencia, la mejor herramienta de trabajo para mejorar al jugador y por ahí, básicamente, pasa mi indecisión de si firmar o no la extensión de mi contrato, porque, a futuro, debo decidir si quiero continuar como seleccionador o volver a un club”.

Y, entonces, ¿qué añora en ese sentido?

“Lo que más añoro es el trabajo día a día que es lo que más disfruto del juego”.

¿Es cierto que hay un interés de varios clubes de Inglaterra para que usted sea su técnico?

“A mí se me preguntó que si algún día me gustaría dirigir en la Premier y después de haber tenido la oportunidad de iniciarme allí, en mis primeras tres temporadas, como preparador físico y luego, en las tres posteriores, como asistente técnico del Manchester City, entiendo y sé el gran trabajo que se puede hacer. Como profesional ese es otro de los objetivos que tengo; ojalá algún día lo pueda cumplir”.