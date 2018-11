La papa caliente de la Conmebol

Otra de las opciones que queda, y en la que confían los directivos de River, en cabeza de su presidente D’Onofrio y tras el pacto que firmó con su homólogo de Boca, Angelici, es que los restantes 90 minutos de la final que va 2-2, se realice donde estaba planeada, en el Monumental y con público. Pero entre los jugadores de Boca, como se evidenció ayer con el capitán Pablo Pérez, aún hay miedo. “No puedo ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Si la gente estaba loca antes de entrar imagínate si les dábamos la vuelta en su cancha... ¡Me matan! No voy a jugar en una cancha donde puedo morir”, declaró el jugador a Efe tras salir de una clínica donde le revisaron la lesión que sufrió en el ojo.