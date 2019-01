Colombia abre sin DT el año de Copa América y premundial

Juan Carlos Osorio

El entrenador risaraldense aceptó haber tenido contactos con los directivos de la Federación, quienes al parecer no cumplieron con unos tiempos para su nombramiento, por lo que Juan Carlos Osorio eligió la opción de dirigir a Paraguay. Sin embargo, no ha cerrado las puertas y mantiene como uno de sus objetivos profesionales llegar a ser seleccionador de Colombia.

Reinaldo Rueda

La posibilidad de que el técnico colombiano regresara a ser el seleccionador tricolor se presentó porque la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile adelantó elecciones para nombrar presidente y no se sabía si el nuevo directivo lo respaldaría, por lo que si se daba su salida podría ser el técnico de Colombia. Sin embargo, fue elegido Sebastián Moreno, y lo respaldó.

Roberto Martínez

Tras los rumores de posibles contactos, en la antesala de los premios The Best, en septiembre, este lo negó: “No he tenido contactos con nadie de Colombia, no está en mis posibilidades ya que tengo contrato con Bélgica”. Sin embargo, destacó el nivel del balompié de nuestro país. “Soy un gran fan del fútbol colombiano. Es una generación y un estilo de fútbol que despierta pasiones”.

Gerardo Martínez

El argentino, quien también fue una de las opciones antes del técnico José Pekermán, negó en una entrevista a Caracol Radio, que la Federación lo hubiera contactado. “No han hablado conmigo (de Colombia) y es muy difícil a través de representantes porque no tengo, si no hablan conmigo no pueden hablar con ninguna otra persona que tenga autoridad sobre mi trabajo”.

Marcelo Gallardo

Según el portal argentino Doble Amarilla, el técnico fue sondeado informalmente. “La propuesta la hizo un intermediario colombiano, de estrecho vínculo con la Federación Colombiana Fútbol (FCF). El Muñeco, con mucha educación respondió que con sus 42 años, entiende que es momento de respetar el vínculo firmado con River y luego pensar en tener una experiencia europea”.

Arturo Reyes

Al entrenador samario le tocó asumir después de la salida de José Pekerman, para dirigir la Selección, primero en dos amistosos en septiembre ante Venezuela y Argentina, y luego en octubre frente a Estados Unidos y Costa Rica. Sumó tres victorias y un empate, anotó nueve goles y recibió cuatro, además de dejar el equipo un buen sabor en lo futbolístico.

Carlos Queiroz

Carlos Queiroz, actual técnico de Irán, no descarta la idea de ser el entrenador de Colombia. Su deseo lo dio a conocer el diario A Bola de Portugal. Además los medios portugueses han informado que los directivos de la Federación colombiana ya han tenido dos reuniones formales con el entrenador y que apenas termine la Copa de Asia habría noticia sobre el tema.

Luiz Felipe Scolari

El mismo Escolari confirmó los acercamientos con Colombia y dijo que era una situación que debía pensar muy bien porque lleva mucho tiempo fuera de Brasil en los últimos años, y que además también tenía que pensar en su equipo, el Palmeiras. Dicen en Brasil que el técnico campeón del mundo (Corea-Japón 2002) es muy costoso para la Federación colombiana.