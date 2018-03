Colombia afina ante Australia

Resultados y agenda



Ayer

China 1- R. Checa 4

Gales 0-Uruguay 1

Bulgaria 2- Kazakhstan 1

Finlandia 5- Malta 0

Albania 0- Noruega 1

Portugal 0- Holanda 3



Duelos de hoy

Rusia vs. Francia tv: ESPN 10:50 a.m.

Suiza vs. Panamá tv: no registra 12:00 p.m.

Dinamarca vs. Chile tv: no registra 1:00 p.m.

Grecia vs. Egipto tv: ESPN 1:00 p.m.

Bélgica vs. Arabia Saudita tv: ESPN+ 1:45 p.m.

Alemania vs. Brasil tv: DirecTV 1:45 p.m.

Inglaterra vs. Italia tv: ESPN2 2:00 p.m.

Australia vs. Colombia tv: Caracol 2:00 p.m.

España vs. Argentina tv: DirecTV 2:30 p.m.