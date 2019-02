Colombia quedó en zona de clasificación al Mundial sub-20

Por juan felipe zuleta valencia

Sí, parece difícil de creer que la misma Selección que quedó hace tres días al borde de la eliminación, hoy amaneció clasificada parcialmente al Mundial en Polonia tras vencer a Venezuela 2-0 por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano.

Con goles de Iván Angulo y Andrés Reyes, jugador de Nacional, el conjunto que dirige Arturo Reyes le arrebató la cuarta posición a Venezuela que mostró una faceta muy diferente a la del primer encuentro ante los colombianos, cuando los superaron en la primera fecha del torneo por la mínina, gracias a una tremenda disposición táctica, y a pesar de tener un hombre menos en la cancha.

Colombia fue un equipo ofensivo, con mucha llegada al área rival, tal como en otros encuentros, pero esta vez logró concretar dos de los 11 remates que disparó contra el arco vinotinto. La eficacia en ataque la redondeó con aplomo en defensa, una labor que impidió que Venezuela tuviera disparos directos al arco.

Más temprano, el combinado Tricolor había recibido la ayuda de Brasil y Ecuador que al empatar dejaron el camino más expedito para que un triunfo acomodara de forma impensada a Colombia a falta de una jornada para finalizar el campeonato.

Tras la paridad 0-0 de brasileños y ecuatorianos y el triunfo 2-1 de Argentina contra Uruguay, las posiciones quedaron así: 1. Argentina 9 puntos, 2. Uruguay 7, 3. Ecuador 7, 4. Colombia 4 (0 GD), 5. Venezuela 4 (-3) y 6. Brasil 2.

La última jornada se jugará el domingo: Colombia vs. Uruguay, Brasil vs. Argentina y Venezuela vs. Ecuador.