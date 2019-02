Con Queiroz, ¿funcionará la fórmula europea?

“Queiroz le va a imprimir a Colombia lo que es la metodología europea y los jugadores colombianos no tendrán problema con eso por lo que demuestran los que están en el exterior. Eso puede ser un éxito. Esperemos que haya una buena sintonía para que potencie a Colombia”.

Pedro sarmiento

Técnico antioqueño

“No me parece que haya sido la elección correcta, porque en Colombia hay muchos técnicos capaces de asumir esa función, ojalá me equivoque y se le vea más trabajo del que hizo Pekerman, por lo menos tiene más idea de táctica y le gusta trabajarla, algo que no hizo el anterior técnico”.