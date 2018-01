Denunciante de Cardona y Barrios niega abuso sexual

Una de las dos mujeres que denunciaron haber sido maltratadas por los futbolistas colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, negó este jueves haber sido abusada sexualmente en una reunión a la que asistieron los jugadores al servicio de Boca Juniors.

“Lo único que aclaro es que yo no fui violada ni fui abusada. Sí fui maltratada, fui golpeada y sí tengo las pruebas y los audios”, afirmó Cinthia Susana Jiménez, una de las implicadas en el escándalo de violencia de género en diálogo con C5N.

Y agregó: “A mí nadie me violó y eso lo quiero aclarar. En ningún momento denuncié abuso sexual, ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos”.

Así mismo, Jiménez afirmó que en el lugar donde se encontraban sí habían cuchillas, pero que ella no fue amenazada con estos elementos. “A mí no me amenazaron con cuchillos. ¿Había cuchillas? Sí, había, y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello ni que me amenazaron, eso para nada”, además, manifestó que no va a opinar sobre las declaraciones de Katherine Alayo, la otra denunciante, quien si es bailarina.

“Lo que haya dicho o hecho Katy (Katherine Alayo, la otra denunciante), no me incumbe y no voy a opinar de lo que ella dijo o declaró porque yo no tengo nada que ver con eso”.

Cinthia, quien se encuentra embarazada y tiene dos hijas reconoció que no pretendía denunciar a Cardona y Barrios pero luego se sintió obligada a hacerlo porque estaban “ensuciando su nombre en todos los medios”.

“En ningún momento quisimos hacer un arreglo de plata. No soy prostituta ni bailarina, soy una madre de familia, ama de casa, vivo como puedo. Vendo ropa, vendo cosméticos, hago lo que puedo”.

Los dos colombianos, por su parte, entrenaron este jueves en la cancha de Boca y no se han referido a estas declaraciones, pues, según medios argentinos, su abogado les prohibió hablar del tema. Ambos siguen apartados de la plantilla principal del club.