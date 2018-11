Final Boca - River, en manos de tribunal en la Conmebol

La presentación de Boca Juniors de nuevas pruebas ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol exigiendo la descalificación de River Plate por los incidentes de violencia del pasado sábado, puso nuevamente en duda la disputa de la vuelta de la empañada final de la Copa Libertadores 2018.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó para este jueves, a las 10:00 de la mañana, el plazo a Boca Juniors para presentar su réplica a la defensa planteada por River Plate en el conflicto para dirimir la suerte de el esperado duelo.

River perseveró el miércoles en su intención de jugar el partido, en última instancia por voz de su entrenador Marcelo Gallardo, quien tras la eliminación de la Copa Argentina ante Gimnasia La Plata insistió en su convicción de que “vamos a jugar la final. No sabemos ni cuándo ni dónde, pero a partir de mañana -jueves- vamos a preparar el partido”.

La posición del Muñeco, en línea con el presidente del ‘millonario’, Rodolfo D’Onofrio, choca frontalmente con el firme propósito de Boca de que se le adjudiquen los puntos y, por extensión, el trofeo de campeón.

“Nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida”, ratificó tajante la noche del martes el presidente ‘xeneize’, Daniel Angelici, advirtiendo que “no estoy conforme con que hayan puesto una fecha para jugar”.

Al día siguiente, D’Onofrio, le respondió desafiante: “Dejá de presentar carillas (folios) y vení a jugar”.

“Si el presidente de Boca me está mirando... Terminá con esto, dejá de presentar carillas (de protesta en la Conmebol), vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez). Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer”, dijo D’Onofrio en una rueda de prensa en Mar del Plata (sur).

La Conmebol anunció el martes que el partido decisivo se jugará fuera de Argentina, el 8 o el 9 de diciembre, pero dicha entidad aún espera el pronunciamiento de la Unidad Disciplinaria frente a los alegatos documentados que han presentado ambos equipos.