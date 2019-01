EE. UU. bajo el sello Jair Rambal

Matías Gaviria, Nicolás García, Juan Sebastián Barredo, Emiliano García y Brayan Restrepo son los orgullosos representantes de La Estrella en la categoría benjamín del Festival de Babyvoleibol Comfama. Más que compañeros de equipo, son amigos y así lo demuestran dentro y fuera del coliseo Yesid Santos, donde se realizan los partidos.

A donde va uno corren los demás y ninguno se queda atrás. Los pupilos de Bayron Toro se gozan lo que hacen: “Nos la llevamos muy bien, pero algunas veces peleamos en los partidos”, reconoció Nicolás, de 7 años, hermano mayor de Emiliano y quien aseguró que disfruta todo de ese deporte.

El más pequeño en estatura, mas no en entusiasmo, es Juan Sebastián. Festeja con emoción todos los puntos y cuando cree que nadie lo está mirando se anima a bailar o se tira al piso para simular que se desliza; sin embargo, es tímido frente a los extraños y Brayan toma la vocería.

“Antes entrenaba fútbol y no me gustaba casi porque nos ponían a chupar sol y a trotar mucho. Me llamó la atención el volei porque no tengo que aguantar tanto calor y nos podemos divertir. Soy alegre y un líder. Yo les exijo a ellos y ellos me exigen a mí, aunque me dicen que yo regaño mucho”, dijo Brayan con una sonrisa que lo delata.

Colaboración Juliana Sosa Góngora, Los Paisitas.