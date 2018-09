Pekerman no va más con la Selección Colombia

Se acabó la incertidumbre. Finalmente el técnico argentino José Pekerman no continuará al frente de la Selección Colombia de fútbol.

Pekerman renunció voluntariamente al combinado patrio, al que llegó en 2012.

“Agradezco a todos. En cada gol y cada triunfo quería abrazar a cada colombiano”.

“Mi hija colombiana debe estar triste. Pero me voy feliz por el apoyo de la gente. Le han hecho mucho daño a la Selección con todos losrumores y las especulaciones. Yo lo dije desde que llegué, tenemos que trabajar juntos, apoyar la Selección para lograr grandes cosas. Hay un camino duro que se ha realizado y hay continuar con un gran trabajo”, dijo el argentino de 69 años.

“Realmente no he tenido contacto con los jugadores porque no me ofrezco a ningún lado, no empiezo a hablar con las selecciones. Tengo un respeto único porel lugar donde estoy. Me han puesto en todos los lugares del mundo y nunca he salido de acá”.

“Estamos muy tristes por esta decisión, se lo vamos a agradecer toda la vida, pues usted engrandeció el nombre del fútbol colombiano”, expresó Ramón Jesurum, presidente de la Fedefubol.

“Hoy la Federación no tiene ningún Plan B ni Plan C. Estamos asimilando esta decisión de Pékerman” dijo Jesurum, acompañado por el técnico argentino y el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez.

Con su tono afable y conciliador, el hombre que condujo a Colombia a dos Mundiales, pidió a los colombianos dejar de lado las diferencias y las rencillas en este nuevo ciclo que comienza el fútbol patrio.

“Pido perdión a mi hija colombiana, por no seguir al frente de la Selección. Estos años fueron muy gratos en lo familiar y lo profesional”, señaló Pekerman.

El orientador clasificó a Colombia dos mundiales consecutivos: Brasil-2014 y Rusia-2018. Gracias a él, el elenco criollo frenó una sequía de 16 años sin estar en una cita de esta magnitud.

De hecho, en Brasil, logró la mejor actuación del país en un Mundial, al clasificarla hasta los cuartos de final.

Luego de finalizar el contrato que estuvo vigente hasta el pasado 31 de agosto y por solicitud de los directivos, el argentino arribó a la Federación para cumplir con la cita, justo cuando la Selección Colombia que ha dirigido por seis años y siete meses se encuentra concentrada en los Estados Unidos.

Con Colombia, Pekerman tuvo un rendimiento del 62.82 %. Dirigió 78 partidosm ganó 43, empató 18 y perdió 17.

La reunión tuvo el propósito de definir el futuro del cuerpo técnico de la Selección, bien sea la continuidad de la era Pekerman o el final para empezar a concretar los candidatos, ya con uno menos en la lista, porque el colombiano Juan Carlos Osorio firmó con la Selección de Paraguay.

Bajo la batuta de José Pékerman, los jugadores colombianos volvieron a ubicarse en la primera plana internacional. James Rodríguez se consolidó después de ser goleador en Brasil 2014 y la dupla que formó el cucuteño con Radamel Falcao García permitió conseguir los 30 puntos que hicieron a Colombia segunda en las eliminatorias rumbo a dicha cita (su mejor figuración) y facilitó, con menos brillo, la clasificación a Rusia 2018.

Los técnicos que podrían reemplazarlo

En el entorno de la Selección se han barajado un par de nombres extranjeros para suplir la salida de Pékerman.

Se trata del holandés Guus Hiddink y el portugués Carlos Queiroz. Hiddink, de 71 años, tiene vasta trayectoria a nivel de clubes y de selecciones nacionales.

Su último equipo fue el Chelsea en 2016. Además, ha dirigido a las selecciones de Turquía, Corea del Sur, Holanda y Rusia.

Queiroz dirigió a Irán en el Mundial y se habla que también está en carpeta para la selección mexicana.

También tiene experiencia dirigiendo a las selecciones de Portugal, Suráfrica y Emiratos Árabes Unidos.