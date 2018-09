Definitivo: ni Osorio ni Rueda dirigirán la Selección Colombia

Juan Carlos Osorio no será el técnico de la Selección Colombia. Así, tajantemente, lo dejó claro Jorge Enrique Vélez, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Osorio, que tras clasificar y dirigir al combinado de México en el Mundial de Rusia fue contratado después por Paraguay, confesó el pasado martes, en la rueda de prensa que divulgó la primera lista de convocados para comenzar trabajos con el conjunto albirrojo, que su anhelo sigue siendo estar al frente de la Selección de su país, aunque dejó claro que seguirá “dando el cien por ciento” en su actual cargo.

Frente a estas declaraciones, que han despertado controversia, Vélez aseguró lo siguiente a la emisora paraguaya Cardinal Radio: “Nosotros no le haríamos nunca ese tipo de desplantes a ninguna Federación de quitar su técnico”.

Este martes, al ser consultado por EL COLOMBIANO, el dirigente, quien además es el presidente de la Dimayor, confirmó estas palabras.

“Y no solo a la Paraguay, tampoco a Chile -en referencia a Reinaldo Rueda, quien dirige el elenco de ese país-. Ellos ya firmaron sus contratos y no hay nada qué hacer. No hay ninguna posibilidad”, dijo Vélez, quien tampoco dio posibles candidatos para guiar a Colombia, que fue dirigida en los amistosos pasados por Arturo Reyes, como encargado.