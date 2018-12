Cuatro anécdotas para entender a Juanfer Quintero

“Recuerdo mucho cuando le fracturaron la tibia. Fue una jugada brutal y él era un niño de 17 años (en 2010), la cara de angustia en el momento que lo sacaron en camilla muestra el dolor que tuvo que soportar cuando tenía apenas minutos como profesional. Se demoró seis meses para volver a jugar y recuerdo que muchos hablábamos de la posibilidad de que no volviera a ser el mismo porque esas lesiones y más comenzando dejan muchas secuelas mentales. Hay decenas de casos de jugadores que no volvieron a recuperar la confianza. Pero él volvió incluso mucho más atrevido y confiado para encarar, para ir al frente, para proponer el uno contra uno. Y, personalmente, creo que esa situación lo ayudó a tener mucha más agilidad mental para jugar, para estar preparado para la siguiente jugada antes del rival”: Rubén Darío Bedoya, técnico suyo en Envigado.

“El talento va por encima de cualquier cosa. Cada vez que él toca el balón nos recuerda esto a todos. Lo que hizo es la confirmación de lo que todos quienes hemos estado cerca de él hemos tenido certeza: su sensibilidad con la pelota, su capacidad, mental y su lectura de juego lo tienen destinado hacer cosas grandes en momentos cruciales: en los mundiales que disputó y ahora este título de Libertadores. Me gustó la respuesta que dio cuando le preguntaron que por qué creía que no era titular. Él dijo que cada jugador tenía un papel según el técnico y que su obligación era responder cuando lo llamaban.

“Teníamos un partido de Libertadores en semana y debimos llevar el equipo alterno a jugar un clásico contra Millos en El Campín. El juego lo empezamos ganando 2-0 y ellos empataron antes de acabar el primer tiempo. Había mucha gente en el estadio y los jugadores entraron molestos por perder esa ventaja, algo que no ocurre a menudo y de visita en Bogotá. Entonces llega Quintero y dice, con esa irreverencia, algo así como: ‘cero nervios muchachos. Esto se resuelve’. Y se reía. Yo sabía que era un chico avispado pero no dejaba de ser curioso que con 18 años hablara así de fresco en un camerino como el de Nacional. Faltando 15 minutos para acabar el partido metió un golazo de tiro libre con el que ganamos. Hay jugadores que a pesar de ser talentosos no logran contagiar al resto del equipo, él lo logra”: Sachi Escobar, lo dirigió en Nacional.