El resurgir de JF Quintero

En aquel 2016, muchos decían que su carrera había terminando, que era un jugador al que no le sentó bien el fútbol europeo y que por eso no rindió al máximo en el Porto luso ni en el Stade de Rennes de Francia.

Rusia parecía un escenario lejano para él, no porque no tuviera la capacidad, sino porque en aquella posición, la Selección Colombia contaba con cantidad y calidad. Sin embargo, poco antes de la cita mundialista, Edwin Cardona bajó su nivel y sufrió algunos problemas disciplinarios. José Pekerman decidió convocar, entonces, a Juan Fernando.

“Estoy muy contento y esperamos transmitir esta alegría en el Mundial, que va a ser mi segundo”, declaró el volante de River Plate en aquel momento.

“Es algo extraño, pero desde los 13 años tengo la oportunidad de jugar con James, nos tenemos mucha confianza, Hoy estamos en la Selección y hay que saber aprovechar las oportunidades”, agregó.

Rusia le tendría preparado un escenario especial: James Rodríguez llegó lesionado y solo pudo actuar ante Polonia. La Selección necesitaba un líder en el mediocampo, y Quintero alzó la mano. Lo hizo con tal propiedad que le realizó un gol de tiro libre a Japón, considerado como uno de los mejores del torneo.

En la victoria frente a Polonia (0-3) fue considerado el mejor jugador y dio una asistencia a Falcao, algo que también repitió ante Senegal (0-1) en el tanto de Yerry Mina.

Eso le valió ser señalado como uno de los futbolistas más sobresalientes de Colombia en el Mundial.

Al término de la Copa del Mundo, muchos lo relacionaban con el Real Madrid. Él regresó a River Plate para ser figura en la Copa Libertadores y el torneo local, pero su punto más alto en el cierre de este 2018 fue el gol que le marcó a Boca Juniors en la final, precisamente en el Santiago Bernabéu. “Uno no dimensiona lo que sucede fuera de una cancha, pero no es casualidad lo que pasó y debo agradecer a todo el grupo de River Plate, que, desde que llegué, me recibió bien, esto es gracias al trabajo, el enfoque y a lo que hemos vivido durante todo este año”, manifestó a EL COLOMBIANO. Agradeció también la función que ha cumplido el técnico Marcelo Gallardo en su brillante momento.

“Después de los entrenamientos se queda conmigo pegándole a la portería, apostamos y ya le he ganado dos veces. Él trabaja mucho conmigo, he crecido bastante, sigo mejorando y vivo agradecido con lo que me ha enseñado. Es un guía y he evolucionado mucho como futbolista y persona. Fue quien me trajo y desde el principio me respaldó y hasta hoy me exige como si fuera el primer día”.

Puede llegar más alto

El técnico antioqueño Pedro Sarmiento también ha sido importante en la vida de Quintero, él le dio la oportunidad de debutar a los 16 años en Envigado, y padeció junto a él, tal vez el momento más difícil de su carrera, cuando en 2010 sufrió una fractura de tibia.

Sarmiento, que lo conoce bien, dice que Juan Fernando puede llegar aún más lejos si se lo propone. “Es un jugador que hace fácil lo difícil, que si se prepara mejor va a llegar más alto que donde está hoy en día”. “Es muy capaz, pero hay que exigirle, de él se debe esperar más por su capacidad. Puede ser mejor, tanto en River como en la Selección, es que de verdad que sus condiciones son las de un privilegiado, y él está en la obligación de sacarle el mayor provecho”. Con eso coincidió también el técnico Gallardo, quien en una entrevista con Fox Sports dijo que el volante antioqueño puede dar cosas que no muchos te pueden dar en el fútbol.

“Tiene gran panorama, un pase muy claro y muy preciso, ojalá pudiera ser más constante, que es lo que a mi me gustaría, que influya más en el juego, no por 15, 30 o 45 minutos”.

Es por eso que el entrenador argentino justifica que el jugador no sea inicialista sino una de las primeras soluciones desde el banco. “Prefiero guardarme ese as bajo la manga, es una carta de mucho valor”.

Está por llegar a la madurez

El adiestrador antioqueño Santiago Escobar coincidió con Quintero en el 2012 en Atlético Nacional, y está seguro que la madurez de un futbolista está alrededor de los 28 años, así que a él todavía le falta un tiempo para llegar a lo máximo que puede dar como jugador. “Es muy inteligente, le pega bien al balón, tiene panorama, gambeta, es líder con la pelota. En fin, Juanfer posee lo que todos los que fuimos jugadores desearíamos tener. Es cuestión de estar potenciando esos dones”.

Por su parte, Francisco Pacho Maturana, indicó que lo más importante es la reflexión que Juan Fernando Quintero haya hecho de lo que fue este año para él.

“Él es dueño de sus planes y sabrá interpretar el momento histórico que está marcando. Soy un fanático incondicional de su fútbol y me preocupo por disfrutarlo, le deseo lo mejor hoy y siempre” .