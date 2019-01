El audio y lo que se sabe de la desaparición de Emiliano Sala

La avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala seguía sin ser localizada este miércoles, después de haber desaparecido el lunes cuando sobrevolaba el canal de la Mancha y de que el delantero enviara un mensaje preocupado por el estado de la nave.

Las operaciones se reanudaron este miércoles. “Hemos reanudado la búsqueda. Despegan dos aviones y centramos nuestra búsqueda en una zona precisa donde, creemos, tenemos la mayor probabilidad de encontrar algo, en base al estudio de las mareas y la meteorología desde la desaparición del avión”, tuiteó al amanecer la policía de la isla británica de Guernsey, situada en el canal.

“También se examinarán desde el aire las zonas costeras en torno a Aurigny, así como las rocas y las islas”, agregó la policía, que había interrumpido las operaciones la víspera al ponerse el sol.

Los socorristas afirmaron privilegiar la hipótesis de que Sala y el piloto, los dos únicos ocupantes de la avioneta, podían haber realizado un amerizaje y haberse refugiado en un bote salvavidas que debía encontrarse a bordo del aparato.

Su monomotor, un Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares a unos 20 km de Guernsey hacia las 20H20 GMT del lunes, durante el trayecto entre Nantes, en Francia, y Cardiff, en Gales.

El control aéreo de la vecina isla de Jersey precisó que la avioneta, que volaba en un primer momento a 5.000 pies de altitud, había solicitado descender y se desplazaba a 2.300 pies antes de que se perdiera su pista.

Los mensajes de WhatsApp

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff”, dijo Sala en un mensaje de audio enviado por WhatsApp a unos amigos, según informaciones publicadas por medios de prensa argentinos.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”, decía supuestamente el delantero, de 28 años, con un ruido de fondo que hacía pensar en una aeronave.