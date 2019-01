Envigado impuso condiciones en Baby Fútbol

Baby Fútbol - Marte 1

7:30 a.m. B. Salado Parte Alta vs. M. de Montería.

8:45 a.m. B. Las Flores de Envigado vs. Dosquebradas.

10:00 a.m. Independencia II vs. Mandalay de Caldas.

11:15 a.m. La Floresta vs. C. Pueblo Bello de Turbo.

12:30 p.m. Pantanito Gold Star Bogotá vs. Limonar Cali.

1:45 p.m. B. Juan Pablo II vs. 5 de Enero, Valledupar.

3:05 p.m. B. Villa Loma vs. C. El Tres de Turbo.

4:30 p.m. B. Ciudad Central vs. Ind. Santa Fe

5:45 p.m. B. Los Alcázares vs. B. Jardín

Fútbol de salón, en Comfenalco Guayabal

8:00 a.m. Real Antioquia Bello vs. Municipio El Peñol

9:00 a.m. Apartadó Nariño vs. Cundinamarca.

10:00 a.m. Boca Juniors Bello vs. Inder Envigado.

11:00 a.m. Cereté Córdoba vs. Saeta Fundación

12:00 m. Alcaldía de Copacabana vs. Inder Desarrollo Deportivo.

1:00 p.m. Gente Buena Guainía vs. Santander B/manga.

2:00 p.m. Municipio La Estrella vs. Inder Medellín.

3:00 p.m. Real Caldas vs. Talento FC Cundinamarca

4:00 p.m. Cosfa Bello vs. Corazonista.

5:00 p.m. Riosucio Chocó vs. Living FS Cundinamarca.

6:00 p.m. El Parche Bello vs. Itagüí.

7:00 p.m. B. Obrero Ipiales vs. Defat La Cabaña

Atletismo - Alfonso Galvis

2:00 p.m. Última jornada

Patinaje - Liga

2:00 p.m. Primera jornada

Ciclismo- Estadio

10:00 a.m. CRI

Baloncesto - Coliseo Iván de Bedout

8:00 a.m. en adelante

Voleibol - Coliseo Yesid Santos

8: 00 a.m. a 5:30 p.m.