Así se hace el relevo en el fútbol femenino de Colombia

El técnico Álvaro Restrepo resalta la cantidad de futbolistas que se van becadas al exterior, especialmente a EE.UU. “Desde menores se les inculcan valores y disciplina que las hace mejores”. Y les recuerda a sus dirigidas que mientras la Liga local no sea sólida, deben prepararse en otras profesiones.

Entre las dirigencia del fútbol colombiano y especialmente de los clubes afiliados a la Dimayor hay poca convicción para apoyar la Liga Femenina, a pesar de la demostración de progreso que acaba de hacer el Huila al ganar la Copa Libertadores, señala la jugadora tolimense Andrea Peralta.

Dicen que el torneo no genera recursos, que no hay patrocinador, en fin, una serie de disculpas que, sin embargo, no han sido suficientes para acabar el naciente torneo. Para el segundo semestre de 2019 se anunció la realización del campeonato, más por la exigencia de la Conmebol y la presión de la opinión pública que por interés de los directivos.