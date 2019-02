“Hay que construir el futuro con Ospina, Falcao y James”: Queiroz

Del conocimiento de los jugadores colombianos, Queiroz reconoció que “todo empieza con los jugadores, lo más importante del proyecto son los jugadores, es claro que como todos saben, he estado metido en la Copa de Asia, por responsabilidad y ética profesional, estuve dedicado a Irán, pero conozco bien el fútbol internacional, a quienes fueron al Mundial de Brasil y Rusia, con las actuaciones de Colombia, conozco a los jugadores colombianos, seguro que en los últimos días los estudié mucho”.

Una de las cosas que destacó Queiroz de su arribo a Colombia fue la posibilidad de hacer microciclos con los jugadores de la liga local: “Me enteré que Colombia los llama microciclos, nosotros los llamamos diferente, pero quedé contento porque se pueden hacer, pues no es suficiente sólo conectarlos con el programa de FIFA, es una oportunidad única y fantástica, para tener a los jugadores que no están en Europa y lo vamos a hacer”.

De su estilo de juego, Queiroz explicó: “El fútbol es sencillo, para jugadores sencillos, que se complica porque todos quieren lo mismo, quieren ganar, pero siempre hay que salir a disfrutar para ganar y hacer felices a los aficionados. Después de 35 años de experiencia, el estilo que me gusta es jugar, respetar el arte de ganar, lo que sea necesario para ganar un partido de fútbol”.

Queiroz también admitió que tendrá entre sus ayudantes a asistentes colombianos: “Pienso que el contacto, la comunicación y cooperación es fundamental. Si no hay unión en todas las personas del fútbol, al final los entrenadores tienen a los jugadores y nosotros trabajamos tres o cuatro días. No tenemos preciso quién va a ser, pero sí es mi intención tener entrenadores colombianos, porque lo hice a donde he ido, porque debo tener personas que hablen con identidad de la cultura del país”.

El nuevo seleccionador nacional aclaró que sí piensa tener cercanía con las categorías menores, ya que aunque “mi prioridad es el equipo de mayores, no podemos meter las manos sólo en el presente, hay que tener los ojos en el futuro y para verlo hay que ver que todo el trabajo de base esté organizado, para sustentar el proceso del futuro. Es un trabajo de convicción, que ninguna Federación puede dejar de hacer”.