River-Boca, ¿un juego sin salida?

Campo Elías Terán Jr, reportero vinculado a Win Sports trinó en su cuenta lo siguiente: “¿Quedamos mal? No!!! Quedó mal Argentina y la Conmebol. La final de la Libertadores reflejó lo que viven en la mayoría de partidos de la Superliga y casi todos los partidos del ascenso en Argentina. Problema y reflejo de esa sociedad. No de todos los suramericanos”. Desconoce el periodista un contexto inobjetable como que en las últimas 16 ediciones de Libertadores se han vivido 32 escándalos extradeportivos. Citamos algunos juegos que terminaron en batallas campales y escándalos: Cobreloa vs. Olimpia, 2002; América México vs. Sao Caetano, 2004; Boca vs. Chivas de México, 2005; Boca vs. Cruzeiro, 2008. Incluso en esta edición se vivió el escándalo de la serie Santos vs. Independiente. De ñapa, es válido recordar que en la Copa Sudamericana 2012 la final concluyó sin disputarse los 45 minutos finales luego de que los jugadores de Tigre de Argentina fueran agredidos y amenazados con armas de fuego en los camerinos del Morumbí. El plantel se negó a disputar el segundo tiempo y Conmebol declaró campeón a Sao Paulo.

En ese mismo lapso no hubo un solo partido en Champions League que requiriera una conclusión extadeportiva por razones adversas al trámite del juego. Entonces, ¿en verdad el problema es solo de la sociedad argentina?