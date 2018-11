River-Boca, juego lleno de récords

Los equipos han estado herméticos con la prensa, especialmente River, de ahí que existan dudas en relación con las formaciones.

El local presenta dificultades en la zona de ataque ante la sanción del colombiano Rafael Santos Borré, por acumulación de tarjetas amarillas. Su habitual sustituto, Ignacio Scocco, está lesionado y le tocaría a Lucas Pratto batallar solo ante la defensa del conjunto azul-dorado.

La posible utilización de cinco volantes, de acuerdo con la prensa guacha, le abriría un cupo al creativo Juan Fernando Quintero que ingresó en los últimos minutos en el compromiso pasado, sin mucho protagonismo. Hay que tener en cuenta que reaparecerá el mediocampista y capitán Leonardo Ponzio y por eso la presencia de Juanfer como inicialista es una incógnita.

En Boca sí está confirmada la presencia colombiana en el once principal. Wílmar Barrios es fijo en el plantel de Guillermo Barros Schelotto, como hombre de equilibrio.

“Me imagino quedando campeón, porque es un anhelo que tengo desde que llegué. Un punto que me hizo quedarme para jugar la Copa, pensando en lo que han hecho colombianos como Iván Córdoba, ‘Chicho’ Serna o Jorge Bermúdez, que hoy son recordados como si fuera ayer. Me entusiasma, me pone feliz pensar que este sábado tengo 90 minutos para darlo todo, para conseguir esa hazaña de quedar campeón de la Copa”, reseñó Barrios a la agencia Efe, en rueda de prensa de los “visitantes”.

El bellanita Sebastián Villa también aparece entre los posibles titulares de Boca, e inclusive se llegó a mencionar a Edwin Cardona en el plantel que no tendrá a Cristian Pavón (lesionado).

La seguridad contará con 2.000 efectivos, otro récord del superclásico..